Meksika Dışişleri Bakanlığı: Aşı çalışmalarında 3. faz başladı

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Covid-19 aşısı açıklamasından saatler sonra, "Meksika, Janssen Phamaceutical'ın Covid-19 aşısı için 3. faz klinik deneylere başlayacaktır" mesajını dünyaya duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2020 Salı, 16:13
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Rusya’nın, bizzat Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamasıyla, dünyanın ilk Covid-19 aşısını tescillediklerini duyurmasından saatler sonra Meksika’dan flaş bir son dakika açıklaması geldi.

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika'nın ulusal koronavirüs aşısını geliştiren Çinli Cansino Biologics ve Walvax Biotechnology isimli şirketlerin geliştirdiği Covid-19 aşısı için 3. faz araştırma - geliştirme faliyetlerinin başladığını duyurdu.


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