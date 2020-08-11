Putin Covid-19 aşısının onaylandığını duyurmuştu, DSÖ'den ilk açıklama geldi

11 Ağustos 2020 Salı, 13:20

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini duyurdu. Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdürenDünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Putin'in açıklamalarının ardından değerlendirmede bulundu.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

Rus yetkililerin aşı açıklamaları ile ilgili DSÖ Sözcüsü, “"Onay süreci konusunda Rusya otoriteleri ile yakın temas halindeyiz. Aşı süreci oldukça titiz bir şekilde gözden geçirilmeyi gerektiriyor" ifadelerine yer verdi.







