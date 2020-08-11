Putin duyurdu: İlk koronavirüs aşısı tescillendi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.
Sputnik'in, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını tescil etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.
Moskova'daki Gamaleya Institute tarafından geliştirilen aşıyı kızının da denediğini söyleyen Putin seri üretime yakın zamanda başlanacağını aktardı.
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