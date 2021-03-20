Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
20 Mart 2021 Cumartesi, 08:27
Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

Meksika Ulusal Sismoloji Servisinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 21.06'da merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Guerrero eyaleti olan 5,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

Sarsıntı ülkenin birçok şehrinde hissedildi.





Video Haberler

En Çok Okunan Haberler