Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem

23 Haziran 2020 Salı, 19:17

Meksika Ulusal Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar merkeziyse depremin büyüklüğünü 7,7 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Oaxaca (Ohaka) eyaleti olduğu belirtildi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar merkezine göre deprem yerin 26 kilometre altında meydana geldi.

Deprem başkent Mexico City'de de hissedildi. Halk panik halinde sokağa çıktı. Reuters haber ajansı ilk etapta başkentte hasar tespit edilmediğini duyurdu.