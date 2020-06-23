Meksika'da 7,1 büyüklüğünde deprem
Meksika'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Meksika Ulusal Sismoloji Merkezi depremin büyüklüğünü 7,1 olarak duyurdu.
Amerikan Jeolojik Araştırmalar merkeziyse depremin büyüklüğünü 7,7 olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Oaxaca (Ohaka) eyaleti olduğu belirtildi. Amerikan Jeolojik Araştırmalar merkezine göre deprem yerin 26 kilometre altında meydana geldi.
Deprem başkent Mexico City'de de hissedildi. Halk panik halinde sokağa çıktı. Reuters haber ajansı ilk etapta başkentte hasar tespit edilmediğini duyurdu.
Video Haberler
- Cüneyt Arcayürek, ölümünün 5. yılında anıldı
- Gece yarısı dehşetinin görüntüsü ortaya çıktı
- Çamura bulanan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
- TIR, hortumda böyle devrildi
- Esenyurt'ta korku dolu anlar! Sele böyle kapıldı
- Esenyurt'ta faciadan dönüldü!
- İstanbul'da hortumun ortasında dehşeti yaşadılar
- İstanbul'da şiddetli yağışın ardından yollar göle döndü
- Yer: Çanakkale! Yıldırımın düşme anı görüntülendi
- Film seti değil! Üsküdar'da inanılmaz görüntüler