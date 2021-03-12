Meksika’da esrar yasağı kaldırılıyor
Meksika parlamentosu, yasa dışı uyuşturucu ticaretini engellemek amacıyla esrar kullanımını yasak kapsamından çıkaran yasa değişikliğini onayladı. Senato’nun onayından sonra ülkede esrar yasal olarak satılabilecek.
Meksika'da, esrar kullanımının yasallaştırılmasına yönelik parlamentoda yapılan oylamada milletvekillerinin çoğunluğu ilgili kanun teklifini onayladı. Meksika Senatosu tarafından da onaylanması halinde Meksika, Kanada ve Uruguay'dan sonra esrar kullanımının serbest olduğu dünyanın üçüncü ülkesi olacak.
Buna göre, yetişkinler yetkili satış merkezlerinden yasal olarak esrar satın alabilecekler. Ayrıca kullanıcılar üzerlerinde 28 grama kadar esrar bulundurabilecek. Bunun yanı sıra kişisel kullanım koşuluyla insanların evlerinde esrar yetiştirmesine de izin verilecek. Ancak bu sıkı denetimlere tabi olacak.
Yasanın savunucuları, esrarın serbest bırakılmasının uyuşturucu kaçakçılığının finansal temelini ortadan kaldırabileceğine inanıyor. Meksika'da 2017'den beri tıbbi amaçlar için esrar kullanımına izin veriliyor.
Solcu Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da Senato'nun onayına sunulan kanun teklifini destekliyor.
Dünyada çok sayıda ülke esrarın tıpta kullanılmasına izin veriyor.
Kaynak: Deutsche Welle Türkçe
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