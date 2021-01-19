Meksika’dan ABD’ye “göç politikasını değiştir” çağrısı
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD’yi göç politikasında reform yapmak için harekete geçmeye çağırdı.
Orta Amerika ülkesi Honduras’tan yola çıkan binlerce göçmenin Guatemala üzerinden ABD’ye yolculuğu devam ederken Meksika’dan açıklama geldi. ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden’ın bu konuda Meksika ve diğer ülkelerle çalışmayı kabul edeceğini umut ettiğini belirten Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Göç reformuna yönelik taahhüdün yerine getirilme zamanının geldiğini düşünüyorum” dedi.
"Joe Biden seçim kampanyasında, göçmenlik reformunu tamamlamayı teklif etti, umarım bunu başarabilir” ifadelerini kullanan Obrador, hükümetinin göçmenleri Meksika sınırını geçmekten vazgeçirmeye çalışacağını ancak tüm göçmenlerin haklarına saygı duyulması gerektiğini söyledi. ABD’nin yeni seçilen Başkanı Joe Biden, mevcut göçmen politikalarını değiştireceğine ilişkin açıklama yapmıştı.
Geçtiğimiz hafta 7 binden fazla Honduraslı daha kaliteli bir yaşam için ABD’ye gitmek üzere yola çıkmıştı. Guatemala güvenlik güçleri dün, Chiquimula şehrine bağlı Vado Hondo köyü yakınlarında kamp kuran yaklaşık 4 bin göçmenden oluşan kervanı dağıtmıştı. Polislerin sert müdahalesiyle karşılaşan göçmenler geri çekilmek zorunda kalmıştı.
Her yıl şiddet, işsizlik ve yoksulluktan kaçan on binlerce Orta Amerikalı yürüyerek ABD’ye ulaşmaya çalışıyor.
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