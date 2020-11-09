Melania Trump boşanmak için gün sayıyor
Sadece başkanlık seçimini kaybetmedi... Melania Trump, boşanmak için gün sayıyor
ABD’de başkanlık seçimini kaybettiğini, kendisinden başka herkesin bildiği Donald Trump, şimdi eşi Melania’yı da kaybediyor.
İngiliz ve Alman gazeteleri, Melania'nın Trump'tan ayrılmak için gün saydığı ve başkanlık görevini teslim etmesini beklediğini öne sürdü. Ayrıca Melania'nın da Trump'a, başkanlık yarışını kaybettiğini kabul etmesi gerektiğini söyleyenler safına geçtiği belirtiliyor.
İDDİANIN KAYNAĞI ESKİ MÜDÜR
Bu konudaki iddia ilk olarak Daily Mail gazetesinde yer aldı. İddianın kaynağı ise 2017'ye kadar Beyaz Saray'da iletişim direktörü olarak görev yapan Omarosa Manigault Newmann. Newmann, gazeteye yaptığı açıklamada, evliliğin neredeyse bittiğini, yatağın çoktan ayrıldığını belirterek, “Melania, başkanın Beyaz Saray'dan çıkması ve boşanma için gün sayıyor. Başkanken onu terk edemezdi, bunun farklı sonuçları olabilirdi” diye konuştu.
Trump'ın boşanma halinde Melania'nın konuşmaması için özel bir sözleşme hazırlattığı ve evliliğin bitmesi halinde her şeyin sır olarak kalacağını garantiye aldığından da söz ediliyor.
SESSİZLİK KURALI VE EŞİT MİRAS
“Sessizlik kuralı” anlaşmasını Trump'ın daha önceki eşiyle de yaptığı ortaya çıkmıştı. Bu anlaşma, tarafların evlilik bittikten sonra birbirlerinin aleyhinde veya hakkında konuşmasını, birbirine zarar vermesini ya da durumdan yararlanmasını önlüyor.
Melania'nın şu andaki en büyük çabasının oğlu Barron'un, Trump'ın diğer üç büyük oğluyla eşit şekilde miras hakkından yararlanması olduğu da belirtiliyor.
Kaynak: Sözcü
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