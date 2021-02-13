Melania Trump, şahsi ofisinin açıldığını sosyal medyadan duyurdu

13 Şubat 2021 Cumartesi, 09:33

Melania Trump’ın sosyal medya platformu Twitter’dan ‘@OfficeofMelania’ hesabını açtığını duyurdu. Trump mesajında “Bayan Melania Trump, Melania Trump Ofisi’nin açılışını duyuruyor. Lütfen haberler ve güncellemeler için bu hesabı takip edin” dedi.

Trump’ın bu hesabı hangi amaçla kullanacağı konusunda henüz açıklama yapılmadı. Eski First Lady’nin yeni açtığı hesabın sosyal medyada şu ana kadar 76 bin takipçisi bulunuyor.