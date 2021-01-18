Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi
Antalya’da, işkence görüp, kendisini ölümle tehdit eden 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i (36) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek'in (31) avukatlarının tutukluluğuna yaptıkları itiraz, Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde. 7 Ocak gecesi Melek İpek eşi Ramazan İpek’in çıplak halde kelepçeli işkencesine maruz kaldı. Melek İpek kendisini ölümle tehdit eden Ramazan İpek'i aralarında çıkan arbedede av tüfeğinin patlaması sonucu öldürdü ve ardından jandarmayı arayarak teslim oldu. İpek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Melek İpek'in avukatları, geçen cuma günü Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçe ile tutukluluğa itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı
Video Haberler
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
- Erdoğan konuşturmadı: Sen mikrofonu vekilimize ver
- Erdoğan'a 'Takoz' yanıtı: Eğer bir takoz varsa...
- İstanbul’da kar yağışı başladı
- Şaşırtan baskın: Dışarıdan çiğköfteci içi berber
- CHP'li ismi şoke eden skandal görüntüler
- İmamoğlu, Nazım Hikmet'in eserini okudu
- İstanbul'da rezaletin görüntüleri! O anlar kamerada
- Himalaya dağlarındaki çığ felaketi kamerada
- Boğaziçili öğrencileri karanlık da durduramadı
En Çok Okunan Haberler
- Davutoğlu'ndan 'Erdoğan tasfiye edilecek' iddiası
- AKP'li Tuğrul Türkeş 'azgın milliyetçilik' uyarısı yaptı
- Şov programı mı, demokrasi meydanı mı?
- Sağlık Bakanlığı son koronavirüs tablosunu paylaştı
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Nereye gitti bu paralar?
- Yeni Akit Haber Müdürü'ne sert tepki: Haddini bil!
- Balıkçıların barınağa sığınmasına izin verilmedi
- 3 yıl önce 5 milyon lira harcanmıştı
- Ziya Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- Mesut Özil'in ilahiyatçıları bölen paylaşımı