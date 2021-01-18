Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

18 Ocak 2021 Pazartesi, 14:11

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde. 7 Ocak gecesi Melek İpek eşi Ramazan İpek’in çıplak halde kelepçeli işkencesine maruz kaldı. Melek İpek kendisini ölümle tehdit eden Ramazan İpek'i aralarında çıkan arbedede av tüfeğinin patlaması sonucu öldürdü ve ardından jandarmayı arayarak teslim oldu. İpek çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Melek İpek'in avukatları, geçen cuma günü Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçe ile tutukluluğa itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.