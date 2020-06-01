Melek Mosso’dan ‘Kanto’ yorumu

01 Haziran 2020 Pazartesi, 11:59

Ezginin Günlüğü grubunun 40. yılı şerefine kaydedilen “40 Yıllık Şarkılar” albümü 29 Mayıs’ta dinleyiciyle buluştu.

Bora Duran, Can Bonomo, Can Kazaz, Canozan, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Fikri Karayel, Gripin, Harun Tekin, Karsu, Melike Şahin, Nilipek., Ömer Yener, Pinhani, Rubato, Sedef Sebüktekin ve Zeynep Bastık gibi son yılların en sevilen ve üretken isimleri en sevdiği Ezginin Günlüğü şarkısını yorumladı.





Sözü ve müziği Ezginin Günlüğü grubunun kurucularından Nadir Göktürk’e ait olan “Kanto” bu kez yeni nesilin dikkat çeken isimlerinden Melek Mosso'nun yorumu, Zafer Karayazgan'ın düzenlemesi ile müzikseverler ile buluştu.





Melek Mosso şarkının video klibi için Özkan Özdemir yönetmenliğinde yakın arkadaşları ile kamera karşısına geçti. Ev içinde ve terasta gerçekleşen çekimler sonucu ekrana eğlenceli bir parti yansıdı.

DokuzSekiz Müzik / Ahmet Çelenk yapımcılığında hazırlanan içerisinde 20 farklı sanatçının yer aldığı Ezginin Günlüğü “40 Yıllık Şarkılar” albümü 29 Mayıs 2020, de dijital platformlarda dinleyicisi ile buluştu. Albümün LP kaydı ise sınırlı sayıda arşiv versiyonu ile çok yakında satışta olacak.





