Melih Bulu: “Kılıçdaroğlu da atandı, o neden istifa etmedi?"

03 Şubat 2021 Çarşamba, 11:32

KRT TV’ye bağlanan Barış Yarkadaş, AKP’li rektör Melih Bulu’nun kendi atamasını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bağdaştırarak bir açıklama yaptığını ifade etti.

Bulu, “Sayın Kılıçdaroğlu da atandı. Ona da itiraz edenler vardı. O zaman sayın Kılıçdaroğlu neden istifa etmedi?” açıklamasında bulundu.

Melih Bulu ile görüştüğü esnada bu şekilde bir yanıt aldığını aktaran Barış Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Melih Bulu'nun bir arkadaşı 'Öğrencilerle görüşün, bu mesele çok büyüdü' demiş ancak Melih Bulu, 'Ben bir daha öğrencilerle görüşmem, o hatayı bir kere yaptım bir daha yapmam. Eğer öğrencilerin yanına inersem bana dokunurlar, bana dokunmak devlete dokunmaktır' cevabını vermiş.”

"KILIÇDAROĞLU NEDEN İSTİFA ETMEDİ?"

Yarkadaş’ın aktardığına göre Melih Bulu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İstifa etsin” yönündeki çağrısına şu yanıtı verdi:

“Sayın Kılıçdaroğlu da atandı. Ona da itiraz edenler vardı. O zaman sayın Kılıçdaroğlu neden istifa etmedi?"'