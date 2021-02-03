Melih Bulu'nun 'torpil' hakkında sözleri yeniden gündeme geldi: ''Bir işe hak ederek girin''

03 Şubat 2021 Çarşamba, 22:03

Boğaziçi Üniversitesi'ne atanması büyük tepki çeken AKP'li Melih Bulu'nun 'torpil' hakkında kullandığı ifadeler dikkat çekti.

İstinye Üniversitesi Rektörü iken Melih Bulu, TV100’de ekonomi editörü Nazlı Bolak’ın ‘torpil’ konusundaki soruları üzerine şunları söylüyor:

'Torpilli olmak ayrı bir şey. Benim torpil için olacak bir şeyim yok, mevkim de yok. Genelde torpil daha büyük kurumlara insanları sokma tarzında oluyor ama. Ama torpille girilen bir işten şey olmuyor. Bir işe torpille gelindiği zaman, insanın üzerine yapıştığı insan zaman içinde ondan bir türlü kurtulamıyor. O yüzden gençlerin torpille hak etmeyerek işe girmelerini doğru bulmam. Gençlere öğüdüm, bir yere hak edişle girin, bileğinizin hakkı ile girin. Torpilin varsa bile bundan uzak durun.''

İşte o görüntüler: