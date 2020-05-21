Melih Gökçek döneminden bir skandal daha: Seğmen Su 48 milyon TL zarara uğratılmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye iştiraki olan Seğmen Su'ya kullanılmaz durumdaki fabrikaların satılması nedeniyle 6 farklı satın almada Belediye’nin yaklaşık 48 Milyon TL zararı uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin arasında Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce ve Adil Öksüz’ün akrabası Ömer Öksüz de bulunuyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe, 15:44



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