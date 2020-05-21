Melih Gökçek döneminden bir skandal daha: Seğmen Su 48 milyon TL zarara uğratılmış
Ankara Büyükşehir Belediyesi, belediye iştiraki olan Seğmen Su'ya kullanılmaz durumdaki fabrikaların satılması nedeniyle 6 farklı satın almada Belediye’nin yaklaşık 48 Milyon TL zararı uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Şüphelilerin arasında Hüseyin Gülerce’nin kardeşi İbrahim Gülerce ve Adil Öksüz’ün akrabası Ömer Öksüz de bulunuyor.
Video Haberler
- Kıbrıs Rum Ordusu'nda skandal görüntüler: 'Beyinsizler!'
- Erdoğan'ın dikkat çeken anları
- Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü
- 12 kargo çalışanının koronavirüs testi pozitif çıktı
- CHP'li isimden çok konuşulacak 'Çav Bella' tepkisi
- Oğlunu ve yengesini öldüren kadın konuştu!
- Forkliftin altında kalan işçinin ölümü kamerada
- Beyoğlu'nda eğlence kanlı bitti! Böyle yardım istedi
- Volkan Koyugöz: Maske takmadım diye polisler dövdü
- Bu görüntülere ilk kez şahit olanlar şaşkına döndü!