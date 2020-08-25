Melih Gökçek: Hele o bir kel kafa var çıldıracak
Melih Gökçek, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a övgü tweetinde "Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi" ifadesini kullandı.
Sosyal medya üzerinden gündemde kalmaya çalışan Melih Gökçek, dün tartışmaya neden olan bir tweet attı. Karadeniz’de bulunduğu açıklanan doğal gaz rezerviyle bir haberi paylaşarak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı öven Gökçek, şu ifadeleri kullandı:
“Ya Berat bakanım, dur hele, adamları iyice kudurtacan….Hele o bir kel kafa var çıldıracak şimdi…”
Gelen yorumlarda ise Gökçek’in ‘kel kafa’ ifadesiyle kimi kastettiği sorulurken, Gökçek gelen yorumlar üzerine ikinci bir tweet atarak, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’tan bahsettiğini öne sürdü.
Gökçek ‘kel kafa’ ifadesine ilişkin tartışmalar üzerine bir süre sonra da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya övgü tweeti attı.
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