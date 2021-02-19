Melih Gökçek, 'istifa ettirilme' süreciyle ilgili konuştu: "Alınmaktan dolayı kırıldım ama Tayyip Bey'e karşı değil"

19 Şubat 2021 Cuma, 22:56

Haber Global'de Buket Aydın'ın Koltuk programına konuk olan AKP'li Melih Gökçek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kırgın mısınız?" sorusuna "Katiyen hayır. Alınmaktan dolayı kırıldım ama Tayyip Bey'e karşı değil bu. Beni getiren de alan da o. Gayet doğal" cevabını verdi.

Gökçek, Aydın'ın, "Ego yapmıyorsunuz. 'Beni halk seçti' demiyorsunuz. Sonuçta sizi orada Ankaralıların oyuyla..." sözlerine de, "Bizim kültürümüzde lider olarak kabul ettiğin insana bağlılık vardır. Dinden çıkmadığı sürece sözlerine uyma vardır. Ben Erdoğan'a inanıyorum" sözleriyle karşılık verdi.

Gökçek, "Belediye başkanlığını bırakmak zorunda kalmak sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?" sorusunu ise, "Ona hayal kırıklığı demeyelim de 'Gönlün kırıldı mı?' diyelim. Elbette kırıldı. O konuyu hiç konuşmadım, şimdi de konuşmam ama gün gelir anlattığım zaman milletin yüzde yüz bana hak vereceğinden iğne ucu kadar şüphem yok. Bir gün anlatırım ve ben bu konuda Tayyip Bey'i suçlamıyorum" şeklinde yanıtladı.