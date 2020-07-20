Melih Gökçek ve 13 bürokratı ile Osmanlıspor ve Nispet A.Ş’ye suç duyurusu

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 06:00

Eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Melih Gökçek’in belediyenin hafriyat döküm sahaları işini, 2015-2017 yılları arasında oğlu Ahmet Gökçek’in kurucu başkanlığını yaptığı Osmanlıspor’a verdiği ortaya çıktı.

Belediye şirketi ANFA’nın aldığı işi, Osmanlıspor’a havale etmesi sonucunda ABB ve ANFA 3 yıl boyunca toplamda 4 milyon TL kazanırken, Osmanlıspor’un dönemin dolar kuruyla 150 milyon dolar, bugünün parasıyla yaklaşık 1.1 milyar TL kazanç elde ettiği tespit edildi. ABB, ihalelerde sorumluluğu olan Gökçek başta olmak üzere 13 kişi ve Osmanlıspor yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet’in ulaştığı belgelere göre, Gökçek başkanlığında toplanan ABB Meclisi, 2014’te belediye mülkiyetindeki “hafriyat toprağı inşaat ve yıkıntı atıkları depolama ve geri kazanım sahalarını” 29 yıllığına, aylık 30 bin TL’ye ANFA şirketine devretti.

ANFA da ihaleye çıkarak, yalnızca bir ay sonra anılan işi 10 yıllığına, aylık 100 bin TL+KDV’ye Osmanlıspor’a teslim etti.

SÖZLEŞMESİZ KİRALADI

Osmanlıspor’un ise herhangi bir sözleşme olmaksızın hafriyat işini Nispet A.Ş. diye firmaya aylık 541 bin TL+KDV’ye kiraladığı ortaya çıktı. Ancak, Osmanlıspor, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmediği için konu tekrar ABB Meclisi’ne geldi ve komisyonda tartışılmasının ardından, 2018’de eski başkan Mustafa Tuna başkanlık koltuğunda otururken, Osmanlıspor’un sözleşmesi fesh edildi.

Mansur Yavaş yönetimindeki ABB yönetimince ise Teftiş Kurulu Başkanlığı’na, hafriyet döküm işinden belediyenin uğratıldığı zarara ilişkin inceleme başlattırıldı. Müfettişlerin incelemeleri sonucunda, 14 Temmuz 2014 ile 1 Haziran 2018 arasındaki gelir-gider tablosu çıkarıldı. ABB ve ANFA, bu tarihler arasında toplamda 4 milyon 743 bin TL kira geliri elde ederken, Osmanlıspor dönemin parasıyla 150 milyon dolar (534 bin TL), bugünün parasıyla yaklaşık 1.1 milyar TL kâr elde etti.

Ayrıca, sözleşmenin feshedilmesini yargıya taşıyan Osmanlıspor, belediyeye maddi ve manevi tazminat davası açtı. Sonuçlanan davalara göre, ABB, 23 milyon 679 bin TL de tazminat ödemek zorunda kaldı.

Müfettişler raporda, ABB’nin hafriyat işinde eski göre bir gelir elde etmediğini, aksine doğrudan çok yüksek zarara uğradığını belirtti. ABB yönetimince, ihalelerde sorumluğu olan başta Melih Gökçek ve 13 belediye bürokratı ile Osmanlıspor ve Nispet A.Ş. yetkilileri hakkında “ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma, kamu kurumu zararına dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, edimin ifasına fesat karıştırma” suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Suç duyurusunda, Gökçek’in “belediye şirketini kullanıp göstermelik bir ihale ile kendi oğlunun başında olduğu spor kulübüne belediye gelirlerini aktardığı; ardından bu gelirlerin, kim olduğu belli olmayan üçüncü kişilere aktarıldığına” dikkat çekildi.