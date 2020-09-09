Melih Gökçek'in 'Odatv ekibi istismarcı şeyh ile yemekte' iddiası yalan çıktı!
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada Odatv ekibi Fatih Nurullah’la yemekte” iddiası ile bir fotoğraf paylaşıp daha sonra sildi.
Gökçek’in 12 yaşında küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın sözde Odatv ekibiyle yemek yediğini gösterdiğini iddia ettiği fotoğrafı Odatv araştırdı. Fotoğraflardaki isimlerden Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a benzetilen ismin akademisyen Hayat Nur Artıran olduğu ortaya çıktı.
Öncelikle, “Odatv ekibi Fatih Nurullah’la yemekte” iddiası “Adem Taflan” ve “Enveryan” adlı troller tarafından Twitter’da paylaşıldı. “Adem Taflan” adlı kullanıcı da daha sonra mesajını sildi. Fotoğrafların 12-14 Ağustos 2015’te Berlin'de "Çağımız için Endülüs Ruhu" adlı konferansta çekildiği ortaya çıktı. Twitter’da Yapımcı Murad Çobanoğlu fotoğraflardaki isimlerden Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a benzetilen ismin akademisyen Hayat Nur Artıran olduğunu açıkladı. “Tasavvufçu” olarak bahsedilen Hayat Nur Artıran, konferansa ilişkin kişisel sosyal medya hesabından ise “Çağımızda Endülüs Ruhu isimli uluslararası toplantının ilk oturumu Prenses Felizitas başkanlığında bugün yapıldı” mesajıyla fotoğraf da paylaşmış. Fotoğraflardaki bir başka isim ise Niamey Üniversitesi’nde filolog ve antropolog olan Prof. Dr. Salamatou Sow.
KADINLAR SANSÜRLENMİŞ
Troller, sosyal medyada “Odatv ekibi” diyerek kadınların sansürlendiği fotoğrafları paylaşmıştı.“ihvanlar.net” adlı sitede 2018 yılında yayınlanan bir yazıda istismarcı Fatih Nurullah’ın “yabancı kadınlarla” yemek yemesi eleştirilmiş. Troller de bu yazıdaki sansürlü fotoğrafları alıp Odatv ekibi Fatih Nurullah’la yemekte olarak servis etti.
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
- Diyanet'ten Altaylı'ya: Hukuki yollara başvurulacaktır
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!
Video Haberler
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı
- Uyarıları dinlemediler! Tepki çeken görüntüler
- CHP'li Engin Özkoç'tan Erol Mütercimler'e çok sert tepki
- CHP'li isim açtı ağzını yumdu gözünü: Şov peşindeler!
- Tramvay otomobile çarptı: 1 yaralı
- Gürgen Öz: Tutuyor bırakmıyor, ekonomi iyi!
- Gelibolu'da ormanlık alanda yangın
- Öğretim görevlisi kütüphanenin girişinde ölü bulundu
- Market sahibi kadını taciz etmişti! İşte yakalanma anı
- Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi Ata'nın huzurunda
En Çok Okunan Haberler
- Kuru öksürük şikayetiyle gitti hayatının şokunu yaşadı
- Demirtaş'tan, Akşener'in kahvaltı cevabına yanıt!
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Kızılay'dan, bağış kurban eti görüntülerine açıklama
- Tuğgeneral Sezgin Erdoğan şehit oldu
- İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- Çantada bozuk para var sandı, 2.5 kilo altın çıktı
- Diyanet'ten Altaylı'ya: Hukuki yollara başvurulacaktır
- Altaylı'dan kendisini yalanlayan Erbaş'a yanıt!