Melih Gökçek'in 'Odatv ekibi istismarcı şeyh ile yemekte' iddiası yalan çıktı!

09 Eylül 2020 Çarşamba, 19:54

Gökçek’in 12 yaşında küçük bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunan Uşşaki Tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın sözde Odatv ekibiyle yemek yediğini gösterdiğini iddia ettiği fotoğrafı Odatv araştırdı. Fotoğraflardaki isimlerden Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a benzetilen ismin akademisyen Hayat Nur Artıran olduğu ortaya çıktı.

Öncelikle, “Odatv ekibi Fatih Nurullah’la yemekte” iddiası “Adem Taflan” ve “Enveryan” adlı troller tarafından Twitter’da paylaşıldı. “Adem Taflan” adlı kullanıcı da daha sonra mesajını sildi. Fotoğrafların 12-14 Ağustos 2015’te Berlin'de "Çağımız için Endülüs Ruhu" adlı konferansta çekildiği ortaya çıktı. Twitter’da Yapımcı Murad Çobanoğlu fotoğraflardaki isimlerden Odatv Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a benzetilen ismin akademisyen Hayat Nur Artıran olduğunu açıkladı. “Tasavvufçu” olarak bahsedilen Hayat Nur Artıran, konferansa ilişkin kişisel sosyal medya hesabından ise “Çağımızda Endülüs Ruhu isimli uluslararası toplantının ilk oturumu Prenses Felizitas başkanlığında bugün yapıldı” mesajıyla fotoğraf da paylaşmış. Fotoğraflardaki bir başka isim ise Niamey Üniversitesi’nde filolog ve antropolog olan Prof. Dr. Salamatou Sow.

KADINLAR SANSÜRLENMİŞ

Troller, sosyal medyada “Odatv ekibi” diyerek kadınların sansürlendiği fotoğrafları paylaşmıştı.“ihvanlar.net” adlı sitede 2018 yılında yayınlanan bir yazıda istismarcı Fatih Nurullah’ın “yabancı kadınlarla” yemek yemesi eleştirilmiş. Troller de bu yazıdaki sansürlü fotoğrafları alıp Odatv ekibi Fatih Nurullah’la yemekte olarak servis etti.