Melih Şendil mesleğe veda etti!

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 16:45

Geçtiğimiz günlerde Manchester City Real Madrid maçından sonra İspanyol ekibi Madrid'in pembe formasını eleştirirken "kadınlar futbolda olmamalı" sözleriyle gündeme oturan Melih Şendil mesleği bıraktığını açıkladı.

Kamuoyunda büyük tepki toplayan bu sözlerden sonra yayıncı kuruluş beIN Sports Melih Şendil ile yollarını ayırdığını açıklamıştı. Yayıncı kuruluşun kendisiyle yollarını ayırdıktan sonra açıklama yapan Şendil "Toplam 29 yıl, yayıncı kuruluşta çeyrek asır sonra mesleğe kendi isteğimle veda ediyorum. Kendi aldığım emeklilik kararım söz konusudur" sözleriyle mesleğe veda ettiğini duyurdu.