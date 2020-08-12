Melih Şendil mesleğe veda etti!
Geçtiğimiz günlerde beIN Sports ekranlarında "kadınlar futbolda olmamalı" sözleriyle tepki toplayan Melih Şendil mesleğe veda ettiğini açıkladı.
Geçtiğimiz
günlerde Manchester City Real Madrid maçından sonra İspanyol ekibi Madrid'in
pembe formasını eleştirirken "kadınlar futbolda olmamalı" sözleriyle
gündeme oturan Melih Şendil mesleği bıraktığını açıkladı.
Kamuoyunda büyük tepki toplayan bu sözlerden sonra yayıncı kuruluş beIN Sports Melih Şendil ile
yollarını ayırdığını açıklamıştı. Yayıncı kuruluşun kendisiyle yollarını
ayırdıktan sonra açıklama yapan Şendil "Toplam 29 yıl, yayıncı kuruluşta
çeyrek asır sonra mesleğe kendi isteğimle veda ediyorum. Kendi aldığım
emeklilik kararım söz konusudur" sözleriyle mesleğe veda ettiğini duyurdu.
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