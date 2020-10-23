Melike Şahin ve Ah! Kosmos aynı şarkıda buluştu: 'Ukde'
İki farklı disiplinden iki müzisyen; Melike Şahin ve Ah! Kosmos, iki ayrı ülkeden çalışarak kaydettikleri yeni parçaları "Ukde"yi yayımladı.
Yerine getirilmemiş bir arzu, çözülemeyen bir düğüm ve kalbi rahatsız eden, içe dert olan şey anlamına gelen "Ukde"nin müziği ve prodüksiyonu Ah! Kosmos mahlasıyla tanınan Başak Günak tarafından üstlenildi. Parça, sözlerin de sahibi Melike Şahin tarafından seslendirildi.
Şarkıda kullanılan yaylı tambur, gitar virtüözü Cenk Erdoğan tarafından; gitar ve synth'ler Ah! Kosmos tarafından çalındı. Parçanın kapak tasarımını ise, aynı zamanda fotoğrafları da çeken Burcu Karademir tarafından hazırladı.
"Ukde"nin Melike Şahin ve Başak Günak’ın birlikte yer aldığı klibi, ödüllü yönetmen Berrak Çolak tarafından çekildi.
"Ukde", Gülbaba Records’tan yayınlanan ilk single çalışması olarak enstrümantal versiyonuyla birlikte tüm dijital müzik servislerinden dinlenebilir.
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