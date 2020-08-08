Melis Danışmend'ten Hürriyet gazetesine tepki: "Emek hırsızlığı"

08 Ağustos 2020 Cumartesi, 10:11

Hürriyet gazetesinin Kelebek eki, müzisyen Melis Danişmend'in 'Şimdi Neredeler' serisinde yer alan röportajları izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

Melis Danişmend sosyal medya hesabından Hürriyet gazetesinde izinsiz yayınlanan bölümü paylaşarak tepki gösterdi.

Danışmen Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "İki yıldır büyük emek verip şehirler arası yollar yapıp yüzyüze konuşarak hazırladığım Şimdi Neredeler serisini sağolsun Hürriyet Kelebek bir günde klonlamış" dedi.

"Şimdi Ne Yapıyorlar adlı klonda röportajımdan izinsiz alıntı da var" diyen Danişmend, "Emek hırsızlığı Yeni Türkiye arkadaşlar. Kesin bilgi" ifadelerini kullandı.

İki yıldır büyük emek verip şehirler arası yollar yapıp yüzyüze konuşarak hazırladığım Şimdi Neredeler serisini sağolsun Hürriyet Kelebek bir günde klonlamış. Şimdi Ne Yapıyorlar adlı klonda röportajımdan izinsiz alıntı da var. Emek hırsızlığı Yeni Türkiye arkadaşlar. Kesin bilgi pic.twitter.com/Qu4nUGrWnp — Melis Danişmend (@melisdanismend) August 7, 2020

Danişmend paylaşımının devamında şunları söyledi: "Tüm kariyerim boyunca nezaket ve empatiyi ön planda tuttum ama artık 20 sene sonra enayi yerine konulmaya kalkınca benim de içimdeki ‘Panter Emel’ ortaya çıkıyor."