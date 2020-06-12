Melis Gülcan ve Tyasha Harris'ten imza

12 Haziran 2020 Cuma, 14:20

H. Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, geçen sezon BOTAŞ forması giyen Melis Gülcan ve ABD'li basketbolcu Tyasha Harris ile anlaşma sağladı.

Son 13 sezondur takımın başında yer alan başantrenör Ayhan Avcı ile el sıkıştıktan sonra transferlere yönelen Kayseri ekibi, önce ABD'li Kylee Shook ile anlaşmış, ikinci transferini geçen sezon da takımda yer alan Ayşegül Günay Aladağ ile 1 seneliğine daha el sıkışarak yapmıştı.

Transfere devam eden Bellona Kayseri Basketbol, 2017-2018 sezonunda da formasını giyen kısa forvet Melis Gülcan ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Son 2 sezon BOTAŞ'ta yer alan 24 yaşındaki Melis, takımın ikinci yerli transferi oldu. Kayseri Basketbol ayrıca 22 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Tyasha Harris'i renklerine kattı.



