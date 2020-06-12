Melis Gülcan ve Tyasha Harris'ten imza
H. Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, geçen sezon BOTAŞ forması giyen Melis Gülcan ve ABD'li basketbolcu Tyasha Harris ile anlaşma sağladı.
H. Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, geçen sezon BOTAŞ forması giyen Melis Gülcan ve ABD'li basketbolcu Tyasha Harris ile anlaşma sağladı.
Son 13 sezondur takımın başında yer alan başantrenör Ayhan Avcı ile el sıkıştıktan sonra transferlere yönelen Kayseri ekibi, önce ABD'li Kylee Shook ile anlaşmış, ikinci transferini geçen sezon da takımda yer alan Ayşegül Günay Aladağ ile 1 seneliğine daha el sıkışarak yapmıştı.
Transfere devam eden Bellona Kayseri Basketbol, 2017-2018 sezonunda da formasını giyen kısa forvet Melis Gülcan ile gelecek sezon için anlaşmaya vardı. Son 2 sezon BOTAŞ'ta yer alan 24 yaşındaki Melis, takımın ikinci yerli transferi oldu. Kayseri Basketbol ayrıca 22 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Tyasha Harris'i renklerine kattı.
Video Haberler
- Demet Akalın’ın Mihriban yorumu alay konusu oldu
- Bu hastalığa dikkat! Hasta sayısı kontrolsüz artıyor
- Emre Kınay o görüntüler sonrası ilk kez konuştu!
- İyi karpuz nasıl ayırt edilir? İşte yanıtı
- Fransa'da polis sokağa döküldü
- Ümraniye'de korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü
- Halk otobüsünde dehşet anları!
- Yer: Erciyes Dağı... Görenleri şaşkına çevirdi
- İBB'den tarihi proje: Ecdat yadigarlarını kurtaracağız
- Sivas'ta feci kaza: 2, ölü, 2 yaralı