Melis ve Canay’dan ikinci şarkı

30 Mayıs 2021 Pazar, 02:00

Alternatif sahnenin yeni nesil isimlerinden Melis Karaduman ve Canay Doğan, “Yok” isimli ortak çalışmalarını yayımladı. İkili, ilk olarak geçen ocak ayında “Ben de Biraz Deliyim” ile dinleyiciyle buluşmuştu. Çıkış parçalarının ardından solo olarak birer parça yayımlayan Melis ve Canay, ortak projeleri için tekrar bir araya geldi.

Melis Karaduman, geçen mart ayında Türkçe rap sahnesinden No.1’in Kron1k albümündeki “Kör” parçasında yer alırken solo projesiyle “Anda” isimli bir parça yayımladı. Canay Doğan ise mart ayında “Ara Dur” adlı ilk solo teklisini yayına almıştı.

Yeni teklinin prodüktörlüğünü Bilal Subaşı üstlendi. Parçanın kapak illüstrasyonunda ise İrem Aysu imzası bulunuyor.