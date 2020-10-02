Meme kanseri ile ilgili bilinmesi gereken 15 gerçek

02 Ekim 2020 Cuma, 14:37

Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında meme kanseriyle ilgili halk arasında birçok yanlış bilginin paylaşıldığına dikkat çekerek, meme kanseriyle ilgili kulaktan kulağa dolaşan şehir efsaneleri ile ilgili doğru bilgileri paylaştı.

İşte bilinmesi gereken 15 gerçek...