Meme kanseri ile ilgili bilinmesi gereken 15 gerçek
“Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı” dolayısıyla erken tanının hayat kurtardığına dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı ve Meme Sağlığı Merkezi Direktörü Prof. Dr. Metin Çakmakçı, meme kanseriyle ilgili halk arasında birçok yanlış bilginin paylaşıldığına dikkat çekerek, meme kanseriyle ilgili kulaktan kulağa dolaşan şehir efsaneleri ile ilgili doğru bilgileri paylaştı.
Prof. Dr. Metin Çakmakçı, “Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında meme kanseriyle ilgili halk arasında birçok yanlış bilginin paylaşıldığına dikkat çekerek, meme kanseriyle ilgili kulaktan kulağa dolaşan şehir efsaneleri ile ilgili doğru bilgileri paylaştı.
İşte bilinmesi gereken 15 gerçek...
- Memede her ele gelen kitle kanser değildir; ancak kontrol amacıyla mutlaka doktora başvurulmalı.
- Kanser tanısı konulan her kadın memesini kaybetmez.
- “Ağrıyan kitle meme kanseri olmaz” algısı doğru değildir, ağrıyan kitle de meme kanseri olabilir.
- Deodorant kullanmak meme kanserine yol açmaz.
- Sütyen veya metal destekli (balenli) sütyen kullanmak kanser yapmaz. Bugüne kadar yapılan hiçbir çalışma vücudumuzdaki dokulara uygulanan fiziksel basının kansere neden olduğunu göstermemiştir.
- Meme kanseri gebelerde ve emziren kadınlarda da görülebilir.
- Alüminyum tencere meme kanseri nedeni değildir.
- Meme kanseri riski olanlar mutlaka kanser olacak diye bir şey söz konusu değil. Tersi de doğru; ailede meme kanseri yoksa da meme kanserine yakalanılabilir.
- Meme kanseri sadece ileri yaştaki kadınlarda görülmez. Ağırlıklı olarak menopoz sonrasında görülen meme kanseri 40 yaş altı kadınlarda da görülür.
- Doğum kontrol hapı kullanmak meme kanserini tetiklemez.
- Memesinden cerrahi olarak kitle çıkarılan kadın anne olduğunda bebeğini emzirebilir.
- Meme kanserine cerrahi müdahale (bıçak değmesi) kanserin yayılmasına neden olmaz.
- Mamografi kanseri yaymaz veya radyasyon ileterek kansere yol açmaz. Mamografideki radyasyon miktarı çok yüksek değildir, bir uçak yolculuğuyla eşdeğerdir. Hem tarama hem de tanı amacıyla kullanılan mamografinin çok sayıda kadının yaşamını kurtardığı bilimsel bir gerçektir.
- Tüp bebek tedavileri meme kanserine neden olmaz.
- Meme kanseri sadece kadınlarda görülmez, nadir de olsa erkeklerde de görülebilir.
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