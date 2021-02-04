Memleket Hareketi’nin lideri Muharrem İnce'den Erdoğan'ın anayasa çıkışına cevap: "Önce mevcut anayasaya uy"

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

Yeni parti kurma hazırlığında olan Memleket Hareketi’nin lideri Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘’yeni anayasa’’ çıkışına ilişkin ‘’2010’da FETÖ’nün, 2017’de de Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda anayasa değişikliği yapıldı. Şimdi kimin isteği doğrultusunda yapacaklar’’ dedi.

Mevcut anayasaya dikkat çeken İnce, “Erdoğan bu anayasaya uymuyor. Yeni yapılacak anayasaya uyacağını kim garanti edebilir. Yenisini yapmadan önce mevcuda uy, ettiğin yemine sadık kal ki sana inanalım” ifadelerini kullandı.

Memleket Hareketi’nin lideri Muharrem İnce, Erdoğan’ın ‘’yeni anayasa’’ çıkışını Cumhuriyet’e değerlendirdi.

İnce, ‘’2010’da FETÖ’nün isteklerini yerine getirerek anayasa yaptılar. Mezardakiler bile oy kullanmaya gelmişti. 2017’de de Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda anayasa değişikliği yapıldı. Şimdi kimin isteği doğrultusunda değişiklik yapacaklar, ben de merak ediyorum. Ama milletin isteğini yerine getirmeyeceklerinden eminim’’ dedi.

“Yapılacak bir tane iş var’’ diyen İnce, şunları kaydetti: ‘’Eğer Türkiye’yi özgürleştimek, Türkiye’yi modern bir hukuk devleti haline getirmek ve zenginleştirmek istiyorlarsa başlanacak yer güçler ayrılığıdır. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrılmadan Türkiye’nin iki yakası bir araya gelmez. Ekonomiyi düzeltmenin yolu da yargıdan işe başlamaktır. Ayrıca bir konu daha var ki: şu anda mevcut bir anayasa var, Erdoğan bu anayasaya uymuyor. Yeni yapılacak anayasaya uyacağını kim garanti edebilir? Yenisini yapmadan önce mevcuda uy, ettiğin yemine sadık kal ki, sana inanalım.’’