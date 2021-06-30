‘Memleket parasını dışarı çıkaranların akıbeti çok kötü olur’
Cumhur İttifakı ortağı BBP’nin lideri Mustafa Destici, “Memleket parasını dışarı çıkaranlar hem bunu kullanamazlar hem de akıbetleri çok kötü olur” dedi.
Cumhur İttifakı ortağı BBP’nin lideri Mustafa Destici Destici, partisinin Sinop 1. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Yolsuzluk gibi iddialar ülke gündeminde tartışılırken konuşan Destici, dikkat çekici bir konuşma yaptı.
Ülke kaynaklarının “çar çur” edilmemesi gerektiğini söyleyen Destici, “Bu ülkenin kaynakları doğru bir şekilde kullanıldığında, çarçur edilmediğinde, yolsuzluğa ve adam kayırmacılığına çarçur edilmediğinde herkese yeter. Ama ülkenin kaynakları savurganlık edilirse, yolsuzlukla iç edilirse, burada kazananlar parayı yurt dışına çıkarırsa, hem de helal kazanç değil, gayri meşru kazançlarını yurt dışına çıkarırlarsa millet ekonomik sıkıntı çeker” dedi.
Arap Baharı’nda devrilen liderlerden örnekler veren Destici, “Kaddafi’nin 250 milyar doları olduğunu söylediler. Sonra ne oldu, o paranın 1 kuruşunu yiyemedi. Kendi sonu ne oldu, çok kötü bir şekilde oldu. Aynı şey bu şekilde ülkesini soyan devlet başkanları için de geçerli. Onun için herkese diyorum ki bu devlet size zaten itibar veriyor. Onun için şeytana uymayın. Memleket parasını dışarı çıkaranlar hem bunu kullanamazlar hem de akıbetleri çok kötü olur. Onun için gelin hep birlikte kazanalım, çalışalım” diye konuştu.
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