Memleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik istifa etti

Mustafa Tayfun Laik, Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyeliği, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etti.





Laik istifasını sosyal medya hesabından "Sayın Muharrem İnce’nin daveti üzerine katılmış olduğum Memleket Partisi’ndeki Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyeliği görevlerim ile Parti üyeliğinden, açıklamamda belirttiğim gerekçeler nedeniyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" sözleriyle duyurdu.





Laik, “Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur” ifadelerini kullandı.