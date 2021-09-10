Memleket Partisi kurucularından Mustafa Tayfun Laik istifa etti
Memleket Partisi Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu Üyesi Mustafa Tayfun Laik, partisinden ve görevinden istifa etti. Laik "Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili oldu" dedi.
Mustafa Tayfun Laik, Memleket Partisi Kurucular Kurulu üyeliği, Genel Disiplin Kurulu üyeliği ve parti üyeliğinden istifa etti.
Laik istifasını sosyal medya hesabından "Sayın Muharrem İnce’nin daveti üzerine katılmış olduğum Memleket Partisi’ndeki Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyeliği görevlerim ile Parti üyeliğinden, açıklamamda belirttiğim gerekçeler nedeniyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim" sözleriyle duyurdu.
Laik, “Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur” ifadelerini kullandı.
Sayın Muharrem İnce’nin daveti üzerine katılmış olduğum Memleket Partisi’ndeki Kurucular Kurulu ve Genel Disiplin Kurulu üyeliği görevlerim ile Parti üyeliğinden, açıklamamda belirttiğim gerekçeler nedeniyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla arz ederim. pic.twitter.com/GPmTW0bEH5— Mustafa Tayfun Laik (@mtlaik) September 9, 2021
Laik’in istifa açıklaması ise şöyle:
'MUHARREM İNCE KENDİ MUTLU AZINLIĞINI KURMUŞTUR'
- CHP kurultaylarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim kadrolarını mutlu azınlık şeklinde şiddetle eleştiren Sayın Muharrem İnce, liyakatsiz ama 'iyi ve gurme' dostlarıyla beraber kendi mutlu azınlığını kurmuştur. Partimizin kurulduğu süreçte, liyakat ve başarı yerine sadakati tercih eden Sayın İnce, kendisine sadakatle bağlı dar bir kadro ile Genel Merkez binalarında mutlu aile tabloları çizerken Partinin anketlerdeki oy oranı ise hızla düşmeye başlamıştır.
'KURULTAY ÖNCESİNDE GERİLİMİ TIRMANDIRAN BAZI GELİŞMELER ETKİLİ OLDU'
- Partimizin programına, tüzüğüne ve kırmızı çizgilerine gönülden bağlı kişileri küstüren bu azınlık, kendilerine sadakatle bağlı CHP küskünlerinden kurdukları teşkilatları ile 'demokratik kongreler' düzenlerken kendilerinden olmayan teşkilatlara baskı yaparak istifa ettirmişlerdir. Parti içerisinde güven ortamını zedeleyen; Kurucular Kurulu, MYK ve Genel Disiplin Kurulu üyelerini baskı altına almaya çalışan ve Kurultay öncesinde gerilimi tırmandıran bazı gelişmeler istifa etmemde etkili olmuştur.
- Kurultay’ın demokratik bir atmosferde gerçekleşmesinin sağlanması için, gerilimi tırmandırarak baskı ortamı yaratan ve disiplin suçu işleyen kurucular hakkında, Parti Tüzüğü’ndeki disiplin süreçlerinin işletilmesine yönelik çağrım, Sayın Muharrem İnce tarafından, CHP’deki demokrasi mücadelesine yakışmayacak bir biçimde engellenmiştir.
'TABELA PARTİSİ HALİNE GELDİĞİNİ BİZLERE GÖSTERMİŞTİR'
- Sayın İnce’nin son tavrı, Partimizin programının, tüzüğünün ve kırmızı çizgilerinin artık masaldan ibaret olduğunu ve Memleket Partisi’nin 'tabela partisi' haline geldiğini bizlere göstermiştir. Sonuç olarak; muhalefet partisine muhalefet etmekten öteye gitmeyen, CHP’deki başarısından ve mücadelesinden başka söyleyecek bir sözü olmayan, CHP küskünlerinden oluşan mutlu bir azınlık ile gerçeklerden uzak hülyalara dalan bir siyaset anlayışının içerisinde olamayacağım aşikardır.”
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