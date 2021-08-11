Memleket Partisi'nde yeni istifa: Görüş ayrılığına düştük
Memleket Partisi Nevşehir İl Başkanı Ali Arslan Arısoy, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamayla partisinin il başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.
Memleket Partisi Nevşehir İl Başkanı Ali Arslan Arısoy partisinin il başkanlığından istifa etti.
Konuyla ilgili olarak kentin yerel bir televizyon kanalına açıklamada bulunan Arısoy, şu ifadeleri kullandı:
“Nevşehir’le ilgili projelerimiz vardı. Kapalı sera projeleri, büyük fabrika projeleri ve Avanos’umuza salça fabrikası projemiz vardı. Sadece biz -sıfır parti olduğumuz için- milletimizin karşısına projelerle çıkalım, 'şu şunu demiş şöyleymiş' değildi maksadımız. Biz de bu konuda genel merkezden destek bulamadık ve görüş ayrılığına düştük. Bu görüş ayrılıkları da insana negatif enerji verdiği için gün itibariyle Memleket Partisi'nden istifa ediyoyurm. Ondan dolayı zaten bundan değerli dostum Denizli İl Başkanı da istifasını bildirdi. Şahsım da istifa ettim. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Hakkınızı helal edin.”
Memleket Partisi'nde 2 ay önce kurucu il başkanı olarak göreve başlayan Denizli İl Başkanı Yılmaz İçen ve yönetim kurulu üyeleri dün yaptıkları açıklamada partilerinden istifa ettiklerini duyurmuştu.
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