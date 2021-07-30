Memleket yanarken THK kayyımının düğüne gittiği ortaya çıktı

30 Temmuz 2021 Cuma, 09:17

Türk Hava Kurumu (THK), AKP iktidarı tarafından devre dışı bırakılarak kurumun başına eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşcı getirilmişti. Türkiye'nin 7 ilinde süren 21 yangınla birlikte tartışmalara yeniden alevlendi.

YANGILAR SÜRERKEN DÜĞÜNE GİTTİĞİNİ SÖYLEDİ

Önceki akşam CNN Türk’te yayınlanan “Ne Oluyor?” programına bağlanan Kayyım Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, "Bu akşam bir özel durumum vardı, çocukluğundan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı oraya gitmek durumunda kaldım" açıklaması yaptı.

Türkiye’nin birçok ilinde yangınlar sürerken, Aşçı’nın böyle bir açıklama yapması sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.