'Memlekete Sol Gerek' diyenler toplanıyor

07 Ağustos 2020 Cuma, 13:59

22 Aralık 2019’da Ankara yapılan olağanüstü kongrede Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) isim değişikliği kararı almasıyla kurulan SOL Parti, ilk olağan konferansını topluyor.

8 Ağustos 2020 (Yarın) günü yapılacak konferans öncesinde SOL Parti'den yapılan açıklamada, “Konferansımız bu kötülüğün, zulmün, karanlığın iktidarını yenecek ve emekçilerin, gençlerin, kadınların laik, demokratik ve bağımsız Cumhuriyetini kuracak irade ve kararlılıkla toplanıyor” denildi.

"MEMLEKETE SOL GEREK" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

"SOL Parti Konferans-Kongre süreci, pandemi koşullarının ortaya çıkardığı kısıtlar altında sürdürülmüş ve seçim yasalarının gereklilikleri doğrultusunda il ve ilçe kongreleri tamamlandı. 8 Ağustos Cumartesi günü yeni salgının sınırlılıkları içende 1. Olağan Konferans toplanacak.

Konferansımız, ülkemizin tarihinin en büyük krizlerinden birisini yaşadığı bir süreçte toplanacak. Ekonomik, siyasi ve sosyal sorunların derinleştiği; AKP ve MHP iktidar blokunun ülkenin ve halkın hiçbir sorununa yanıt veremediği çoklu bir kriz ortamındayız.

Ekonomi tepetaklak. Döviz, altın her gün yeni rekor kırarken halkın cebindeki üç kuruş pula döndü. Halk yoksulluk, açlık ve işsizliğe mahkûm ediliyor. Salgın ülkeyi emekçi halk için tam bir can pazarına çevirdi. Bir avuç sömürücü ve onların yardakçıları sınırsız bir din sömürüsüyle yoksul halkı bu kirli düzenlerine boyun eğdirmeye çalışıyorlar. Ülke böyle bir ağır kriz içindeyken birileri de Ayasofya fetihiyle, Cumhuriyet’e lanetler okuyarak hilafet-şeriat çağrıları yapıyor.

Bu karanlık ortamda toplanan Konferansımız ülkemizin siyasal İslamcı bu kuşatmadan çıkış yolunu tartışarak, SOL Parti’nin mücadele programını ve hedeflerini belirleyecek.

Konferansımız bu kötülüğün, zulmün, karanlığın iktidarını yenecek ve emekçilerin, gençlerin, kadınların laik, demokratik ve bağımsız Cumhuriyetini kuracak irade ve kararlılıkla toplanıyor.

Evet, şimdi memlekete SOL gerek!"