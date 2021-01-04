Memur-emekli zam oranları belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta ödenecek

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2021 Pazartesi, 10:13
Memur-emekli zam oranları belli oldu
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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre enflasyon aralık ayında yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 14,60 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayına ilişkin tüketici fiyat endeksini açıklamasıyla memur ve memur emeklilerinin alacağı enflasyon farkı da belli oldu

Memura 4.36 enflasyon zammı gelecek. Yüzde 3 de sözleşme zammı alacak ve memur ve memur emeklileri toplam yüzde 7.36 ocakta zam alacak. 

SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise 8,36 oranında zam alacak. Zamlı maaşlar 15 Ocak'ta ödenecek.

Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarına yüzde 3 zam olacak. Verilerin açıklanmasının ardından ortaya çıkan enflasyon farkı da maaşlara yansıtılacak. Daha önce yılın ilk yarısı için 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ün üzerinde kalan kısmının enflasyon farkı olarak yansıtılması düzenlenmişti.



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