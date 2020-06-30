Memur talep etti sendikası karşı çıktı

30 Haziran 2020 Salı, 02:00

Memur ve emeklileri temsil eden sendikalar, yıllardır ek ödemeler dikkate alınmadığı için emekli maaşlarının düşük olduğu görüşünü savunuyor. Emekli maaşı ile güncel maaş arasındaki uçurumun düzeltilmesi için de memurların çalışırken aldıkları tüm prim, ikramiye, ek ders, nöbet ücreti, döner sermaye, ek ödeme gibi ücretlerin emekli maaşına esas kabul edilmesini istiyor.

Ancak toplusözleşme masasına oturan ve bu talepleri hükümete iletmesi gereken Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, tüm sendikaları hayrete düşüren bir açıklama yaptı:

“Ek ödemelerin emekli keseneğine yansıtılması talebi doğru bir talep değildir. Yanlış bir taleptir. Israrla ve inatla bunu söylüyorum. Ek ödemelerin emekli keseneğine yansıtılması demek, bugün bir sağlık çalışanı arkadaşımızın, maaşından 500 lira daha kesilmesi demek. Emekli olduğunuzda 20 yılda bu para size taksit taksit ödenecek. Emekli tazminatınız da bir kuruş artmaz.”

Durmuş’un bu sözlerine tepki gösteren Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı da olan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “Bugün bazı sözde sendikaların gerekçeden ve mantıktan uzak açıklamalarına şahit olmaktayız” dedi. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız da, “Çözümsüzlüğü çalışana dayatmak, ‘şükredin’ demek sendikacılık değil” diye konuştu.