Memur yeni sözleşme istiyor
KESK, TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere bir imza kampanyası başlatarak memur maaşlarının yoksulluk sınırı olan 7 bin 950 TL’ye yükseltilmesini istiyor.
Bu konuda bir bildiri de hazırlayan KESK, pandemi ile birlikte ekonomik koşulların ağırlaştığını, koruyucu politikalara ihtiyacın arttığını açıkladı.
KESK’in hükümetten talepleri şöyle:
“Hayat pahalılığı karşısında hükmünü yitirmiş olan 2020-2021 yıllarını kapsayan ‘toplusözleşme’nin iptal edilerek grevli, özgür pazarlık sistemine geçilmesini istiyoruz. Maaşların insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmesini talep ediyoruz.”
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