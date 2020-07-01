Memur yeni sözleşme istiyor

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Bu konuda bir bildiri de hazırlayan KESK, pandemi ile birlikte ekonomik koşulların ağırlaştığını, koruyucu politikalara ihtiyacın arttığını açıkladı.

KESK’in hükümetten talepleri şöyle:

“Hayat pahalılığı karşısında hükmünü yitirmiş olan 2020-2021 yıllarını kapsayan ‘toplusözleşme’nin iptal edilerek grevli, özgür pazarlık sistemine geçilmesini istiyoruz. Maaşların insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmesini talep ediyoruz.”