Memur, zamma rağmen açlığa mahkum oldu
Memur- Sen, geçen ay 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırının 8 bin 263 lira ve açlık sınırının da 2 bin 909 lira olduğunu açıkladı. Konfederasyonun, hükümet ile imzaladığı toplu sözleşmeye göre, Ocak 2022'de en düşük memur maaşı 5 bin 619 lira olacak.
Memur-Sen, Ağustos 2021 açlık-yoksulluk araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 8 bin 263 lira oldu, açlık sınırı ise 2 bin 909 lira olarak hesaplandı.
Hükümet ile 6. Dönem Toplu Sözleşme için masaya oturan Memur- Sen, 2020 için yüzde 5+7 ve 2023 için yüzde 8+6 artışta uzlaştı. Sendika üyesi, evli ve iki çocuklu memura, ocak 2022’de yüzde 5 oranında zam artışıyla 5 bin 619 lira maaş ödenecek. Bu zamlı maaş bile şimdiden Memur Sen’in açıkladığı yoksulluk sınırının altında kaldı.
ZAMMA RAĞMEN YOKSULLUK SINIRINDA
Sendika üyesi evli ve iki çocuklu öğretmen de Ocak 2022’de en düşük 6 bin 201 lira maaş alacak.
Ocak 2022’de 8 bin 385 ile memurlar arasında en yüksek memur maaşını alacak olan sendika üyesi, evli ve iki çocuklu mühendis ise ağustos ayı yoksulluk sınırını 122 lira ile aşmış olacak.
GIDA, TEMİZLİK, EĞİTİM VE SAĞLIK FİYATLARI YÜKSELDİ
Memur-Sen’in araştırmasına göre; ağustos ve temmuz ayında gıda, kişisel temizlik, eğitim, sağlık, ulaşım, çevre, haberleşme ve giyim fiyatlarının tamamında artış yaşandı.
Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 3,09 olarak açıklandı. Buna göre; kişisel temizlik ürünlerinde yüzde 3,46’lık artış yaşanırken; eğitim-kültür madde fiyatlarında yüzde 1,47’lik artış oldu. Sağlık fiyatları ise yüzde 0,82 oranında arttı. Giyim de de yüzde 0,41’lik artış saptandı.
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