CHP Erzurum İl Başkanı istifa etti

06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:32

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, bir kadını taciz ettiği iddialarının ardından genel merkezin harekete geçtiği ve istifasını sunduğu öğrenildi.

CHP Erzurum'un yeni il başkanının ise İl Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanacağı iddialar arasında.