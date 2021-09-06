CHP Erzurum İl Başkanı istifa etti
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, hakkında çıkan taciz iddialarının ardından il başkanlığı görevinden istifa etti.
CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, bir kadını taciz ettiği iddialarının ardından genel merkezin harekete geçtiği ve istifasını sunduğu öğrenildi.
CHP Erzurum'un yeni il başkanının ise İl Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanacağı iddialar arasında.
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