CHP Erzurum İl Başkanı istifa etti

CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz, hakkında çıkan taciz iddialarının ardından il başkanlığı görevinden istifa etti.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2021 Pazartesi, 12:32
CHP Erzurum İl Başkanı istifa etti
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CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz'un, bir kadını taciz ettiği iddialarının ardından genel merkezin harekete geçtiği ve istifasını sunduğu öğrenildi.

CHP Erzurum'un yeni il başkanının ise İl Yönetim Kurulu üyeleri arasından atanacağı iddialar arasında.


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