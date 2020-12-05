Hasta memura maaş kesintisi
Kamu görevlileri salgına karşın çalışmaya devam ederken, bazı kurumlarda koronavirüse yakalanan ya da temaslı olduğu için evde izolasyona alınanların maaşlarından kesinti yapıldığı ortaya çıktı.
Bu nedenle kamu çalışanlarının test yaptırmaktan “kaçındıkları” öğrenildi. Türk Büro-Sen, ev izolasyonunun tercih değil zorunluluktan kaynaklandığına dikkat çekerek maaşlardan kesinti yapılmasına derhal son verilmesini, şimdiye kadar yapılan kesintilerin de iade edilmesini istedi.
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro-Sen, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na gönderdiği yazıda, önlemlere karşın pozitif vakaların kamu personeli arasında da hızla artış gösterdiğine dikkat çekildi. Temaslı ve pozitif vakaların ev izolasyonuna tabi tutulduklarına ve 10 ile 14 gün arası idari izinli sayıldıklarına işaret edilen yazıda, “Ancak yaptığımız tespitlere göre bazı kurumlar, idari izinli sayılması gereken personelin izolasyon süresini yıllık izinden düşürmekte ve evde kalmaya mecbur olan personel bu duruma karşı gelememekte, haliyle mağdur edilmektedir” denildi. Yine bu personelin 7 günü aşan izolasyon sürelerinin “hastalık izni” gibi değerlendirildiğine dikkat çekilen yazıda, şöyle devam edildi: “Bu personelin maaşından tek hekim tarafından düzenlenmiş raporlara istinaden bir takvim yılında 7 günden fazla hastalık izni kullanılması durumunda uygulanan yüzde 25’lik kesinti yapılmıştır. Zorunlu tutulan ev izolasyonu uygulamasının, kanunda düzenlenen hastalık izni kapsamında değerlendirilmesi mümkün olmayıp, bahse konu uygulamaya derhal son verilmesi ve yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi gerekmektedir.”
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