Memurun, “Atatürk devrim ve ilkelerine uygun kılık kıyafette” olması için çıkarılan yönetmelik delindi

21 Temmuz 2020 Salı, 02:00

Kurum tarafından memurun denetim faaliyetlerinde yetersizliği-başarısızlığına ilişkin başka bir somut iddia ve gerekçe de ileri sürülemediğine işaret eden mahkeme, memurun kıyafetiyle denetim görevi arasında herhangi bir bağlantı bulunmadığını, aksine bir durumun sendikal haklara, eşitlik ve hakkaniyet ilkelerine aykırı olacağını savundu. Memura, hem yönetmeliğe aykırı davrandığı hem de “kurumun mükellefe karşı temsili noktasında gerekli tertibi sağlamadığı” gerekçesiyle dış denetim görevi verilmedi. Aynı mahkeme, bu kararı da iptal etti.

Karar, istinaf yolu açık olmak üzere oybirliğiyle alındı. İdare mahkemesinin bu kararının üst mahkemeler tarafından da kabul görmesi durumunda eğer sendika kararı da varsa memurların sakal tıraşı olmadan ve kravatsız olarak işyerine gelmesinin önü açılacak.

Kamu çalışanlarının işyerindeki kılık ve kıyafetleri “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik” ile düzenleniyor. Birinci maddede, “Bu yönetmelik, kamu personelinin Atatürk devrim ve ilkelerine uygun, uygar, aşırılığa kaçmayacak şekilde sade bir kılık ve kıyafette olmalarını, kılık ve kıyafette birlik ve bütünlük içinde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır” hükmü yer alıyor.

Yönetmelikte, kamu çalışanları için “Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez” hükümleri yer alıyor.

Memur-Sen ve bağlı sendikalar, yönetmeliğin değiştirilmesi için yıllardır “serbest kıyafet eylemi” yapıyor.

Dava konusu son olayda, İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin kararına göre süreç şöyle işledi: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü’nde şef olarak görev yapan Memur-Sen’e bağlı Ulaştırma Memur-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyesi Murat Okur, üyesi olduğu sendikanın aldığı “serbest kıyafet eylemi” kararı doğrultusunda işyerine sakal tıraşı olmadan ve kravatsız gelmeye başladı. Bunun üzerine memur hakkında soruşturma başlatıldı. Memura, “belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak” fiilini işlediği gerekçesiyle uyarma cezası verildi. Memur cezanın iptali istemiyle dava açtı.