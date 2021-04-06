Menajerimi Ara'nın oyuncusu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı
Menajerimi Ara dizisinin başrol oyuncusu Canan Ergüder, meme kanserine yakalandı. Tedavisine başlanan 1 çocuk annesi Ergüder, önümüzdeki günlerde kemoterapi görecek. Oyuncu rahatsızlığından dolayı Menajerimi Ara dizisinden de ayrılmaya karar verdi.
Menajerimi Ara dizisinin yıldızı oyuncu Canan Ergüder meme kanserine yakalandı.
Başrolünde yer aldığı diziden affını isteyen 43 yaşındaki oyuncu tedavi süreci için harekete geçti.
Kadrodan ayrılmasının ardından çekimleri bırakan Ergüder, yakın zamanda kemoterapi görecek.
“MORALİMİ YÜKSEK TUTUYORUM”
Ergüden, Instagram hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunu şu sözlerle anlattı:
“Çok sevgili arkadaşlarım ve beni merak eden takipçilerim ve hayranlarım, niyetim sizlere Menajerimi Ara’da oynayacağım son bölümde yazmaktı ama haberler size bundan önce ulaşmış bulundu. Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. Yaklaşık 1.5 ay önce bana meme kanseri teşhisi konuldu. Bu fotoğraf ameliyatım sonrası Menajerimi Ara ekibine gönderdiğim fotoğraf. Size de aynısını gönderiyorum çünkü pozitif hissettiğim anlardan bir tanesi.”
“İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşicem. Tedavimin izin verdiği noktaya kadar çalışabileceğim son ana kadar çalışacağım. Bu da inşallah 3 bölüm daha olacak. Pandemi sürecinden geçtiğimiz için bu benim tercihimden maalesef ki daha erken bir vakit. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan, her an destek olan canım aileme, canım Menajerimi Ara ekip arkadaşlarıma, Star TV’ye ve elbette ne karar alırsam alayım hep arkamda olduğunu hissettiren Ay Yapım’a çok teşekkür ederim.”
Video Haberler
- Kamerayı açtı, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
- İzmir'de korkunç olay! Balıkçı oltasına takıldı
- Sivas'taki feci kaza anı kamerada
- 1 gün evli kaldığı eşi hayatını kararttı
- Bayılan sürücü faciaya davetiye çıkardı
- Çok sert tartışma! Reklama gitmek zorunda kaldı
- 'Paramı ver' diye bağırıp darbetti
- Yılın ilk yavru aslanlarına ilginç isim önerileri
- Kamu hastanelerinde bir ilk!
- Eğlence sahnesi çekeceğiz diyerek parti düzenlediler
En Çok Okunan Haberler
- Akşener'e tepki gösterip istifa etti
- Amiraller için ilk karar
- Gözaltındaki emekli amirallere 3 soru
- Akşener ile Saray Görüştü mü?
- İYİ Parti'de Amiraller tartışması
- Meral Akşener'den yeni açıklama
- Montrö tartışmasının perde arkası
- D vitamini kullanımına dikkat!
- Acun'un dizi setinde kaza: Akyüz yoğun bakıma kaldırıldı
- Amirallerin bildirisine ilk yorum