Menajerinin öldüğünü duyurduğu Tanya Roberts yaşıyor
ABD'li oyuncu Tanya Roberts'ın menajerinin basına bir yanlışlık sonucu öldüğünü bildirmesi ile ünlü yıldızın yaşamını yitirdiğine dair haberler çıkmıştı. Yapılan son açıklamalara göre, ünlü yıldızın hâlâ yaşadığı ancak durumunun ağır olduğu belirtildi.
James Bond serisinin "A View To A Kill" adlı filminde Roger Moore (altta) ile birlikte rol alan Tanya Roberts, dün evinde düşmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Roberts'ın, menajerinin basına bir yanlışlık sonucu öldüğünü bildirmesi ile ünlü yıldızın yaşamını yitirdiğine dair haberler çıkmıştı.
Söz konusu olayın ardından AP Haber Ajansı'na konuşan Tanya Roberts'ın öldüğünü duyuran menajeri Mike Pingel, 65 yaşındaki Roberts'ın gece saat 10.00'da hâlâ hayatta olduğunu ancak durumunun ağır olduğunu söyledi.
Pingel, Roberts'ın durumuna ilişkin gelişmeleri beklediklerini kaydetti.
TANYA ROBERTS KİMDİR?
Tanya Roberts ayrıca Türkiye'de de televizyonda yayınlanan "Charlie'nin Melekleri" dizisinin son sezonunda rol almış ve meleklerden birini canlandırmıştı. Tanya Roberts'in son rol aldığı dizilerden biri de "That 70's Show" adlı yapım oldu.
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