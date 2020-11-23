Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy serbest bırakıldı

"Zimmet ve irtikap" iddialarıyla gözaltına alınan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, serbest bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
23 Kasım 2020 Pazartesi, 15:01
Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy serbest bırakıldı
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İzmir'in Menemen'de başlatılan soruşturmada aralarında CHP'den istifa eden Belediye Başkanı Serdar Aksoy, bir belediye başkan yardımcısı ve belediye yetkililerin de bulunduğu toplamda 29 kişi geçen cuma günü gözaltına alındı.  Aksoy'un da aralarında  bulunduğu kişilere yönelik "zimmet ve irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 zanlıdan 23'ü adliyeye sevk edildi. Aksoy'un, suçlamaları reddettiği ve "Yaptığım her şey hukuka uygundur" dediği öğrenildi. 

Belediye Başkanı Serdar Aksoy, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye  kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma  kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un  da aralarında bulunduğu 27 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

NE OLMUŞTU?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen  şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili,  Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı. CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin  ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy  ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

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