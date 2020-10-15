Menemen Cezaevi Meclis gündeminde: Ailelere bilgi verilmiyor

15 Ekim 2020 Perşembe, 11:35

Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Menemen Cezaevi’nde covid-19 salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan tutukluların olduğu ve tutuklu yakınlarının haber alamadığı iddiasını meclis gündemine taşıdı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yanıtlanmak üzere soru önergesi veren Polat, “Menemen Cezaevi’ne kapalı görüş için giden aileler salgın nedeniyle kapıdan geri çevrilmiş. Haftalık telefon ve görüş hakkı olan ailelere ise bu hakları kullandırılmamış, ailelere ise hiçbir bilgi verilmemiş. Tutuklu ve hükümlü yakınları korku içerisindeler. Cezaevi yönetimi açıklama yaparak tutuklular ile ilgili bilgi vermelidir” diye konuştu.

"UYARILARIMIZ DİKKATE ALINMADI"

Salgın döneminin başında Menemen ile ilgili uyarılarda bulunduklarını belirten Polat, “Konuyu meclis gündemine taşıyıp, cezaevlerinin korona merkezleri olmadan müdahale edilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bakanlık bu konuda yeterli adımları atmadı. Aylar önce sorduğumuz sorulara halen dönüş yok. Uyarılarımızı zamanında dikkate alsalardı, bugün Menemen başta olmak üzere cezaevlerinde tutuklular ve hükümlüler salgını, yakınları ise endişe ve panik yaşamayacaklardı. Menemen Cezaevi’ne kapalı görüş için giden aileler salgın nedeniyle kapıdan geri çevrilmiş. Haftalık telefon görüş hakkı olan ailelere ise bu hakları kullandırılmamış. Ailelere hiçbir bilgi verilmemiş. Tutuklu ve hükümlü yakınları korku içerisindeler. Cezaevi yönetimi açıklama yaparak tutuklular ve hükümlüler ile ilgili bilgi vermelidir. Yakınları hakkında şeffaf ve doğru bilgilere ulaşabilmek, mümkünse iletişim kurabilmek bu insanların en temel haklarıdır” dedi.

"ADALET BAKANLIĞI KAMUOYUNU BİLGİLENDİRSİN"

Koğuşlarda kapasitenin üstünde tutuklu ve hükümlü kaldığını vurgulayan Polat, “Önlem alınmamaya devam edilirse salgın ciddi sıkıntılara yol açabilir. Korona belirtileri var ise, diğer tutuklu ve hükümlülere bulaştırmadan testi yapılıp izole edileceği bir alan, bilimsel bir karantina ortamı oluşturulmalıdır. Adalet Bakanlığı’nın salgının cezaevlerindeki etkileri ile ilgili kamuoyuna bilgi vermesi gerekirken, maalesef süreç şeffaf yürütülmüyor” ifadelerini kullandı.

CHP’li Polat’ın Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelttiği sorular:

1) Menemen Cezaevi’nde yatmakta olan tutuklu/hükümlülerin telefonla ve kapalı görüş için aileleriyle görüştürülmeme sebepleri nelerdir? Sağlık durumu aileleriyle görüşmesine engel teşkil eden kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerden kaçına covid-19 pozitif teşhisi konulmuştur?

2) Menemen Cezaevi’nde covid-19 teşhisi konulan tutuklu/hükümlü sayısı kaçtır? Bu kişilerin ailelerine sağlık durumları hakkında gerekli bilgilendirme yapılmış mıdır?

3) Covid-19 teşhisi konulan ve tedavisi hastanede devam eden kişi sayısı kaçtır? Bu kişilerle temas etmiş olan tutuklu/hükümlülere cezaevinde ne şekilde bakılmaktadır? Bu kişilerin ailelerine sağlık durumları hakkında gerekli bilgilendirme yapılmış mıdır?

4) Covid-19 teşhisi konulan ve tedavisi cezaevinde devam eden kişi sayısı kaçtır? Bu kişilere karantina uygulaması yapılmakta mıdır? Yapılıyor ise karantina şartları nasıl uygulanmaktadır? Bu kişilerin ailelerine sağlık durumları hakkında gerekli bilgilendirme yapılmış mıdır?