“Menemen Endeksi”nin haziran verileri açıklandı: En pahalı menemeni İzmirliler yiyor

03 Temmuz 2020 Cuma, 17:31

MENEMEN MALİYETİ ARTTI



Endeksin menemen maliyetlerindeki artış hızının mevsimselliğin de etkisiyle gerilemesine rağmen, haziran ayında menemen maliyeti yine mayıs ayında olduğu gibi geçen yılki maliyetlerin üzerine çıktı.

SOĞANSIZ DAHA UCUZ

Menemen Endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre 5 puan (soğanlı) ve 9.3 puan (soğansız) düşüş gösterdi. Fiyatların artış hızı 2019 yılındaki trendle uyumlu olarak Haziran ayında azalırken bu azalışta yumurta (%16), domates (%24) ve kuru soğan (%20) etkili oldu. Çarliston biberde ise %17 artış oldu.

Soğanlı menemen maliyeti geçen seneye göre %15 soğansız menemen maliyeti ise geçen mayıs ayının %26 üzerinde gerçekleşti. Prof. Dr. Veysel Ulusoy ve Dr. Caner Özdurak endeks grafiğine bu ay ek olarak "Gıda ve Alkolsüz İçecekler" kategorisinin enflasyon içindeki ağırlığını da ekledi.

Bununla birlikte haziran ayından itibaren menemen endeksinin alt kırılımları olan bölgesel menemen maliyetleri ve bölgesel menemen endeksleri de oluşturulmaya başlandı.

EN UCUZ MENEMEN NEREDE?



Verilere göre bölgesel menemen maliyetlerine baktığımızda soğanlı menemeni en pahalı İzmir'liler yerken en ucuz menemeni Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye-TR63, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir-TR71 ve Şanlıurfa, Diyarbakır-TRC2 bölgelerinde yeme imkanı mevcut. Soğansız bölgesel menemen maliyetlerine göre ise yine en pahalı İzmir'de yerken en ucuz menemeni Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye-TR63, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir-TR71, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt-TRC3 ve Kayseri, Sivas, Yozgat- TR72 bölgelerinde yenebilir.