Menemen seçimi yargıya taşındı

19 Ocak 2021 Salı, 11:10

CHP’nin usulsüz diyerek 3 defa boykot ettiği ve kura çekimi ile başkan vekilliğine AKP’nin adayı Aydın Pehlivan’ın oturması ardından CHP, seçimin iptali için dava açtı. İzmir 1. İdare Mahkemesi’ne dava açan CHP’nin başkan vekili adayı Deniz Karakurt, “ İzmir Valiliğinin başkan vekili seçimiyle ilgili verdiği kararı ve yapılan hataları ispatlayarak yargıya taşıdık” dedi.

Karakurt, İzmir Valiliğinin başkan vekili seçimiyle ilgili verdiği kararın hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya taşıdıklarını açıkladı. Karakurt, “İki ayrı konuya itirazımız var. İlk olarak, valiliğin yürütmeyi durdurma kararını uygulama yetkisi olmadığı halde bu yetkiyi kullandı. Valilik burada bir yetki gaspı var. Üstelik mahkemenin ara kararında ‘kurayı yenileyin’ şeklinde bir karar yok, yürütmenin durdurulması kararı var. Yürütmeyi durdurma zaten uygulandı. ‘Kurayı yenileyin’ diye bir karar olmadığı halde Valilik kuranın yenilenmesi kararını aldı. Diğeri ise, birinci başkanvekili, olmadığı takdirde ikinci başkanvekili, o da olmadığı takdirde en yaşlı üyenin meclisi yönetmesi gerekirken kayyum atandı ve Vali Yardımcısı görevlendirildi. Yani 45. madde devreye sokulmadı. Valilik yetkisi olmadığı halde hatalar yaptı. Avukat arkadaşımız Yelda Kullap ile davamızı açtık. Sonucu bekliyoruz” dedi.