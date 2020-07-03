Menemen, Sivas katliamında ölenleri andı: Unutmadık, unutturmayacağız

03 Temmuz 2020 Cuma, 14:46

Sivas Madımak Oteli’nde 2 Temmuz 1993 tarihinde yakılarak katledilen 33 aydın, Menemen Belediyesi tarafından düzenlenen törenle anıldı. Menemen Belediyesi Gölpark Tesisleri’nde gerçekleşen anma törenine, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve eşi Dilek Aksoy, CHP Menemen İlçe Başkanı Turan Erdoğan, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“27 YIL GEÇMİŞ AMA ACISI DİNMEDİ”

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başladı. Daha sonra konuşan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy yaptığı konuşmada 2 Temmuz 1993 tarihinde yaşananların ülke tarihinde kara bir leke olarak yer aldığını belirtti. Başkan Aksoy, “Tam 27 yıl geçmiş ama acısı dinmedi. Unutmadık, unutturmayacağız. Unutulmaması için de mücadele edeceğiz. Çorum’da yaşanan katliam, Maraş’ta, Sivas’ta yaşanan katliam. Bunlar bizim tarihimizde maalesef var. Buralarda katledilen insanlarımızı hiçbir şekilde unutmamamız gerekiyor. Sivas Katliamı yaşanırken olanlar hepimizin gözü önünde cereyan etti. Saatlerce o otelin içinde hapsolan insanlar, dünyanın gözü önünde cayır cayır yakıldılar. Daha sonraki dava süreçlerine bakıldığı zaman orada da bir garabet vardı. Katliamı gerçekleştirenlerin pek çoğu yakalanamadı, yakalananlar da bir sür sonra serbest bırakıldı. Ama biz o canlarımızı asla unutmadık” dedi. Sivas Katliamı’nın çocuklara, gençlere anlatılması gerektiğine değinen Aksoy, “Bir daha bu katliamların yaşanmaması için, bir daha aydın insanların, gençlerin, çocukların yakılmaması için evlatlarımıza bunu anlatmak zorundayız. Bu duygularla Madımak’ta yitirdiğimiz 2’si otel görevlisi 33’ü sanatçı olmak üzere 35 insanımızı saygıyla anıyorum” dedi.

TÜRKÜLERLE ANILDILAR

Başkan Aksoy’un konuşmasından sonra sahne alan Menemen Belediyesi Kültür Müdürlüğü çalışanları tarafından oluşturulan koro 33 canı türkülerle andı. Menemen Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Sevda Yıldırım, Pir Sultan Abdal’dan Metin Altıok’a, Behçet Aysan’dan Nesimi Çimen’e, Hasret Gültekin’den Muhlis Akarsu’ya uzanan şiirler seslendirirken, koro da Yıldırım’a türkülerle eşlik etti.

Anma töreni, Başkan Aksoy ve beraberindekilerin ölen aydınların fotoğrafları önüne karanfiller bırakmasıyla son buldu.