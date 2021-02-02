Menemen'de AKP'li başkan 700 işçiyi belediyeye almadı

02 Şubat 2021 Salı, 13:19

CHP'den AKP'ye geçen Menemen Belediyesi'nde Başkanvekili AKP’li Aydın Pehlivan’ın yönetiminde bugün gerçekleşen ilk meclis toplantısında, yönetim yetkisi CHP’li Deniz Karakurt’ta bulunan, belediyeye ait Meta-Su ve Menaş şirketlerinin yönetiminin AKP’li Aydın Pehlivan’a devredilmesi hakkındaki önerge mecliste kabul edilmedi.

Bunun üzerine AKP'li başkan, belediye şirketlerinde çalışan 700 işçiye işe gelmemeleri için mesaj gönderdi. İddiaya göre AKP'li Başkan Pehlivan, yönetim kendisine geçene kadar işçileri çalıştırmayacağını, CHP grubu direnirse işten çıkarma yoluna başvuracağını söyledi.

Başkanın 'işe gelmeyin' mesajına rağmen bugün belediye binasına gelen emekçiler, yemekhanede bekletilerek görev yerlerine alınmadı.

CHP'DEN TEPKİ: HEPSİNİ İŞTEN ÇIKARACAKLAR

Menemen Belediyesi'nin CHP’li Meclis üyesi Deniz Karakurt, belediye şirketlerinin yetki devrine ilişkin, "Biz bu yetkiyi meclis toplantısında Pehlivan'a vermedik, çünkü devam eden bir yargı süreci var. Bizim yeniden yönetime gelme ihtimalimiz var" dedi.

Karakurt, bu şirketlerde çalışan işçilerin işten çıkarılacacağını savunarak, "Buralara kendi kadrosunu yerleştirmek istiyorlar. İşçilerin hakları tek tek ellerinden alınacak. Biz burada çalışanların işten çıkarılmaması için yetkiyi vermeyeceğiz, verirsek tüm çalışanları kapının önüne koyacaklar" dedi.



