Menemen'de bozkurt işaretli provokasyon

07 Ocak 2021 Perşembe, 20:42

İzmir'in Menemen İlçesi'ndeki gergin geçen belediye meclisi toplantısının ardından dışarıda kimliği belirsiz bir kişi tarafından protesto gösterisi yapıldı. Toplantıdan ayrılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in yanına yaklaşan bir kişi, "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" diye seslendi. Soyer'in "Söyle abi" demesi üzerine, kameralar ve objektiflerin üzerine çevrildiği kişi, "Çanakkale'de biz yedi düvele ayrı bir bayrak vermedik, sen ayrı bir bayrak istiyorsun. Niye buraya geliyorsun. Niye geliyorsun?" diye bağırdı.

Ortam bir anda gerilirken, Başkan Soyer aracına doğru yöneldi. Kimliği belirsiz kişi ise bu kez daha yüksek bir sesle, "Bizim bir marşımız var o da İstiklal Marşı. Bak söylüyorum sana ayrı bir bayrak isteyen buraya gelmesin" diyerek bağırdı.

Bu sırada salonun etrafında bulunan 30’a yakın resmi kıyafetli ve sivil polisin bu kişiye hiçbir müdahale bulunmaması dikkat çekti. Bir süre sonra, "şehit yakını" olduğunu söyleyen kişi, "uzatma artık" diyenlere, "Neyi uzatıyorum ben, neyi... Şehit yakınıyım ben. IŞİD patlamasında Kayseri'de vefat eden Serdar Abay'ın yakınıyım. Açık konuşuyorum tüm Türkiye duysun" dedi.

Polis memurlarının yanında müdahale etmeden beklediği protestocu, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir şiir okuyarak eylemini bitirdi. "Her defasında bizi ayrılıktan uzak tutan, her söyleyişte bizi kardeş kılan, bu ülkeye 200 eser bırakan, tarih boyunca unutulmayacak olan, gönüllerde taht kuran, büyük lider Recep Tayyip Erdoğan.. Adı Recep'tir zaten adı gibi yiğit ve merttir... O yüzden sevgimiz ebeddir.." diyen kimliği belirsiz kişi, polisler tarafından daha sonra salonun önünden uzaklaştırıldı.

Protesto eylemi sırasında bu kişinin bir eliyle ülkücülerin bozkurt işaretini diğer eliyle de rabia işaretini yapması dikkat çekti.

İşte o görüntüler: