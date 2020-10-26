Menemen'de gençlik buluşması

26 Ekim 2020 Pazartesi, 12:38

Gölpark Anfi Tiyatro’da düzenlenen Gençlik Buluşması, Menemen’in her mahallesinden, köyünden gelen yüzlerce çocuk ve gencin katılımıyla gerçekleşti. İzcilik etkinliği, boyama etkinliği ile başlayan buluşmada daha sonra Açık Kürsü etkinliğine geçildi.

Soru ve taleplerin dile getirildiği Açık Kürsü etkinliği öncesi bir konuşma yapan Başkan Serdar Aksoy, “Pandemi boyunca evlerde kalmak zorunda kalan gençlerimizin sosyal aktiviteler içinde olması, eğlenmesi için bu etkinliği düzenledik. Amacımız siz gençlerin sosyalleşmesi, kültürle, sporla, eğitimle buluşması ve kendini tanımasıdır. Bu süreçte sosyalleşebileceğiniz alanlar da azaldı. Bu tip faaliyetlerle sosyalleşme alanlarınızı genişletmek istiyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan çocuk ve gençlere baktığı zaman cesur, hedefini koymuş, geleceğe umutla bakan bireyler gördüğünü söyleyen Başkan Aksoy, “Sizlerin kendinizi daha ileriye taşıyabilmesi için Menemen Belediyesi olarak biz de her noktada destek olmaya çalışıyoruz, bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Unutmamanız gereken tek bir şey var arkadaşlar, Menemen Belediyesi her zaman arkanızda. Yeni açılacak olan oyun parklarımızla, kütüphanelerimizle, spor alanlarımızla, gençlik ve kadın dayanışma atölyelerimizle, gençlik merkezlerimizle sizlerin daha fazla sosyalleşmesini ve gelişmesini sağlayacağız” açıklamasını yaptı.

Açık Kürsü etkinliğinden de bahseden Aksoy, “Çıkın söylemek istediğiniz her şeyi söyleyin, eleştirin, taleplerinizi anlatın. Burası serbest bir kürsü. Aklınızdan ne geçiyorsa, ne söylemek istiyorsanız hiçbir sınırlama olmadan çıkıp söyleyebilir, kendinizi özgürce ifade edebilirsiniz” dedi.

GENÇLER SORDU, AKSOY YANITLADI

Daha sonra İzmir Engelsiz Sanat Derneği Başkanı Taner Özşeker moderatörlüğünde gerçekleşen Açık Kürsü etkinliğine geçildi. Sırasıyla mikrofona gelen çocuk ve gençler sorularını sordu, taleplerini iletti, eleştirdi. Spor alanları, parklar, kütüphane, macera parkı, hayvanat bahçesi, hayvan barınağı açılmasını isteyen, okullarının tamir edilmesi, laboratuar yapılması, basketbol ve futbol sahası yapılması gibi taleplerini ileten gençler, başkana çalışmalarıyla alakalı sorular da sordular, gelecekle ilgili kaygılarını da dile getirdiler. Çıkan her gencin soru ve talebini not alan Başkan Aksoy, daha sonra mikrofona gelerek tek tek sorulara cevap verdi, eleştirileri açıkladı, taleplerle ilgili bilgileri verdi.

Başkan Aksoy gençlere, etkinliğin bundan sonraki yıllarda da festival tadında tekrarlanacağının müjdesini verdi.