Menemen'de işçiler, işbaşına döndü
İzmir'in Menemen İlçesi'nde AKP'li Aydın Pehlivan'ın tekrarlanan kura çekimiyle belediyeyi devralmasının ardından işbaşı yaptırılmayan 660 işçinin 17 günlük direnişi sonuç verdi. Günlerdir kar, yağmur, soğuk demeden belediye önünde eylem yapan işçiler tekrar işbaşı yaptı.
Menemen Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün şirketlerin AKP'li Aydın Pehlivan'a devrine izin vermeyen kararı mahkemece reddedildi.
CHP'li Deniz Karakurt ve yönetimine verilen şirketleri yönetme yetkisi iptal edildi. Bugün sabah saatlerinde belediye önünde eylem yapan işçilerin yanına gelen Menemen Belediye Başkanvekili AKP'li Aydın Pehlivan ise şirketlerin yönetimini CHP'li Deniz Karakurt'tan devraldıklarını açıkladı.
Pehlivan, "Sıkıntılı bir süreçten geçtik, hepbirlikte. Her daim kalpten yanınızdaydık. Başkaları gibi burada görüntü vermektense burada kalpten üzülmeyi yeğledik. Bugün itibariyle hukuk mücadelemiz neticilendi. Bugün itibariyle Meta-Su ve Menaş şirketlerinin yeni yöneticileri olarak karşınızdayız. Bugün itibariyle siyaset kaybetmiş hukuk kazanmıştır. İkbalini düşünenler kaybetmiş, işçimiz emekçimiz kazanmıştır.
Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun. Hepinizi işlerinize davet ediyoruz. Hepiniz işlerinizin başına geçin. Hepinizi çok seviyoruz. Bundan sonra da böyle olacak. Menemen halkının beklemiş olduğu hizmeti götüreceğiz. Bunu da sağlayacak olan kişiler sizlersiniz" diye konuştu.
Sevinç çığlıkları atan işçiler Pehlivan'ı alkışladı.
Meta-Su işçi temsilcisi Beytullah Koçak,
"17 gündür yağmurda çamurda ortaya koyduğumuz direniş sonuç verdi. Bugün itibariyle bizzat Menemen Belediye Başkanvekili Aydın Pehlivan yanımıza gelerek 660 personelin tümünün de iş başı yapabileceğini açıkladı. Birimlere dönün çağrısını yaptı. Şuan için herhangi bir işten çıkarma yok. Ama ileride, emeğinden dolayı haksızlığa uğrayacak tüm arkadaşlarımızın da yanında olacağız, hakkını arayacağız" dedi.
TÜRK-İŞ'e bağlı Belediye- İş Sendikası İzmir Çevre Belediyeler Şube Başkanı Cumali Akay ise AKP ve CHP kanadı arasında yaşanan krizin çözümü noktasında çok ciddi bir çaba sarf ettiklerini belirtirken,
"Şuan tüm eylemleri sonlandırdık. Arkadaşlarımızın görev yerlerine dönmeleri konusuna yoğunlaştık. Yarın öbür gün farklı bir şey yaşanırsa biz Belediye- İş sendikası olarak yine irademizi koymaya hazırız. İşçilerin hakkını ve hukunu hiçbir zaman çiğnetmeyiz" dedi.
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