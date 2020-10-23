Menemenspor galibiyetle tanıştı
TFF 1’inci Lig’de evinde Bursaspor’u geriye düştüğü maçta 2-1 yenen Menemenspor büyük sevinç yaşadı. Maçın 89’uncu dakikasında Tidjane’nin golüyle 3 puana uzanan sarı-lacivertliler 6 hafta sonunda ilk galibiyetini elde etti. Puanını 5’e çıkaran İzmir ekibi düşme hattından da kurtuldu. Teknik direktör Cenk Laleci takımının büyük bir özveri ile mücadele ettiğini söyledi.
Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden genç teknik adam, “Gerçek potansiyelimizi Bursaspor maçında gösterdik. Maalesef ilk 5 haftada çok kötü sonuçlar aldık ama inancımızı kaybetmedik. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İlk galibiyetimizi aldık ve karabulutları dağıttık. Artık seri yakalamak istiyoruz. Bu takım üst sıraları hak ediyor” dedi. Menemenspor gelecek hafta Beypiliç Boluspor’a konuk olacak.
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- Çocuğa cinsel istismarda bulunan muavin tutuklandı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı
Video Haberler
- Akşener'e esnaftan yanıt: Siftah etmeden kapatıyoruz
- 7. kattan düşen genç kız hayatını kaybetti
- Görenler dondu kaldı: Nöbet geçiren adamın talihsiz anı
- Taksiciden müşteriye: Seni gebertirim kadın!
- Tüyler ürperten görüntü! Sular çekilince ortaya çıktı
- Çaldıkları aracı iterek benzin istasyonuna getirdiler
- Sabah saatlerinde kaydedildi: Göz gözü görmedi!
- Artvin’de gökyüzünde ilginç görüntü
- Motosikletli yayaya çarpıp kaçtı! Korkunç an kamerada
- Çevredekiler o anı kaydetti, ekipler harekete geçti
En Çok Okunan Haberler
- Yeni Akit'ten Bekir Coşkun'un ardından iğrenç başlık
- Valilikten İmamoğlu açıklaması
- Mesajı paylaştı hayatı karardı
- İşte Mustafa Sarıgül'ün atadığı ilk isim
- Akşener: Kılıçdaroğlu doğru yere ateş etti
- Koray Aydın sessizliğini bozdu
- Lüftü Türkkan'dan çarpıcı 'Ümit Özdağ' açıklaması
- Fahrettin Koca'dan 'İstanbul' açıklaması
- Çocuğa cinsel istismarda bulunan muavin tutuklandı
- Fahrettin Koca güncel koronavirüs verilerini açıkladı