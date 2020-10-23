Menemenspor galibiyetle tanıştı

23 Ekim 2020 Cuma, 13:03

Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden genç teknik adam, “Gerçek potansiyelimizi Bursaspor maçında gösterdik. Maalesef ilk 5 haftada çok kötü sonuçlar aldık ama inancımızı kaybetmedik. Asla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. İlk galibiyetimizi aldık ve karabulutları dağıttık. Artık seri yakalamak istiyoruz. Bu takım üst sıraları hak ediyor” dedi. Menemenspor gelecek hafta Beypiliç Boluspor’a konuk olacak.



