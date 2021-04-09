Yorgunlukla baş etmenizi sağlayan 20 püf nokta

09 Nisan 2021 Cuma, 00:00

Günlük hayatta belki de en sık rastlanan sorunlardan biri yoğunluk. Neredeyse herkesin ortak derdi olan yorgunluk, günlük yaşamı ve işleri olumsuz etkiliyor. Herkes kendini gün içinde bazen hafif bazen ağır derecede yorgun hissediyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde evde çalışan kişilerde fazlasıyla yorgunluk gözlemlenebiliyor. Fakat bu yorgunluk kronikleşiyorsa dikkat.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?

Ruhsal, fiziksel ve kronik olarak üç ayrı grupta toplanan yorgunluk enerji ve motivasyon eksikliği olarak tanımlanabilir. Tükenmişlik, bitkinlik, halsizlik olarak tariflenir. İnsanın kendini sürekli olarak yorgun hissetmesi kronik yorgunluk sendromudur. Tükenmişlik sendromu olarak da isimlendirilir. Kişinin yeteri kadar dinlenmeden kapasitesinin üzerinde iş yüklenmesi sonucu oluşur. Kötü beslenme, yetersiz uyku, hareketsizlik, stres yorgunluk sendromuna zemin hazırlar. Her yaş grubunda, her iki cinste de görülebilir. Ama çalışan annelerde daha sık görülür.

PANDEMİ STRESİ KRONİK YORGUNLUĞU ARTIRDI

Pandemi sürecinde artan stres, kaygı ve endişe durumu kronik yorgunlukla ilgili şikayetleri artırdı. Özellikle evde çalışan, işini kaybedenlerin yaşadığı stres nedeniyle yorgunluk daha çok görülmeye başladı.

KÖTÜ BESLENME VE HAREKETSİZLİK EN ÖNEMLİ NEDEN

Birçok nedeni var ama kötü beslenme ve hareketsizlik en önemli nedenleri oluşturuyor. Hareketsizliğe çözüm olarak evde yapılabilecek odalar arası yürüyüş veya basit hareketler tempomuzu korumayı ve hareketlenmeyi sağlar. Evde durulan süre içinde de yağlı yiyecekler ve hamur işi gibi bir beslenme şeklinden uzak durmak en azından az hareket edilen dönemlerde vücut dengesini korumayı sağlar.

KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Kronik yorgunluk sendromu halsizliğe yol açan hastalıkların araştırılması ve ekarte edilmesi ile konur. Bu nedenle halsizliğe yol açan nedenleri iyi bilmek gerekir.

Halsizliğe yol açan nedenler

- Kansızlık (Özellikle adet kanaması fazla kadınlarda)

- Kalp hastalığı

- Böbrek yetmezliği

- Vitamin eksikliği

- Tiroid bezinin az çalışması

- Gizli idrar yolu enfeksiyonu

- Şeker hastalığı, insülin direnci

- Hipoglisemi: Şekerin düşmesi

- Fazla alkol

- Gıda alerjisi, örneğin gluten

- Fibromiyalji

- Stres

- Böbrek üstü bezi hastalıkları

- Kilo vermek, ödem azaltmak amacı ile idrar söktürücü vb ilaç kullanmak

- Herhangi bir nedenle kullanılan ilaç (Yıllardır kullanılıyor olsa bile)

- Görme problemi: Özellikle gözlük numaranız değişmişse

- Kronik infeksiyon: (Örneğin verem)

- Kronik bronşit

- Kas hastalıkları

- Demir eksikliği: Kansızlık yapmasa bile halsizlik yapabilir

- İlerlemiş kanser

- Uyku apnesi

- Depresyon

- Mineral eksiklikleri: Özellikle düzensiz beslenenlerde

YORGUNLUKLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN 20 PÜF NOKTA

- Sağlıklı yaşam tarzına dikkat edilmeli. Mucize tedavilerden, dopinglerden uzak durulmalı.

- Uykuya önem verilmeli.

- Hamur işi ve tatlıdan uzak durulmalı.

- Çay kahve, kola gibi kafein ve şeker içeren içecekler fazla tüketilmemeli.

- Susuz kalınmamalı.

- Çalışma saatlerinde düzensizlikten kaçınılmalı.

- Gece geç saatlerde yemek yenmemeli.

- Enerji içeceklerinden uzak durulmalı.

- Çalışan anneler eşlerinden yardım istemeli, destek görmeli.

- Kasların zayıflamaması için hareketsizlikten uzak durulmalı.

- Sürekli cep telefonu ile meşgul olunmamalı.

- Televizyon, bilgisayar gibi sürekli ekran başında kalınarak oturulmamalı.

- Uzun süreli kontrolsüz açlık diyetleri yapılmamalı.

- Kısa sürede çok kilo verilmemeli.

- Bitkisel ürünler bilinçsiz kullanılmamalı.

- Atıştırmalık diyet ürünleri sınırlı yenmeli.

- Yeterli, düzenli beslenilmeli. Şekerli içecek, tatlı gibi glisemik indeksi yüksek besinlerden uzak durulmalı. Sebze, meyveden zengin beslenmek yararlı olabilir. Genel olarak sebze meyveler, fındık ceviz gibi kuruyemişlerin yararı olabilir ama ölçü kaçmamalı.

- Fala kilo varsa mutlaka verilmeli.

- Mümkün olduğunca hareket edilmeli, açık havada bol yürüyüş yapılmalı.

- Stresten uzak durulmalı.