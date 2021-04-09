Yorgunlukla baş etmenizi sağlayan 20 püf nokta
Yorgunluk, halsizlik günümüzde pek çok kişinin ortak derdi. Hemen hemen herkes kendini gün içinde bazen hafif bazen ağır derecede yorgun hissediyor. Ancak yorgunluk yaşam kalitesini düşürüyor. Peki yorgunlukla nasıl başa çıkılır?
Günlük hayatta belki de en sık
rastlanan sorunlardan biri yoğunluk. Neredeyse herkesin ortak derdi olan
yorgunluk, günlük yaşamı ve işleri olumsuz etkiliyor. Herkes kendini gün içinde
bazen hafif bazen ağır derecede yorgun hissediyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde evde çalışan kişilerde fazlasıyla
yorgunluk gözlemlenebiliyor. Fakat bu yorgunluk kronikleşiyorsa dikkat.
KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NEDİR?
Ruhsal, fiziksel ve kronik olarak
üç ayrı grupta toplanan yorgunluk enerji ve motivasyon eksikliği olarak
tanımlanabilir. Tükenmişlik, bitkinlik, halsizlik olarak tariflenir. İnsanın
kendini sürekli olarak yorgun hissetmesi kronik yorgunluk sendromudur. Tükenmişlik
sendromu olarak da isimlendirilir. Kişinin yeteri kadar dinlenmeden
kapasitesinin üzerinde iş yüklenmesi sonucu oluşur. Kötü beslenme, yetersiz
uyku, hareketsizlik, stres yorgunluk sendromuna zemin hazırlar. Her yaş
grubunda, her iki cinste de görülebilir. Ama çalışan annelerde daha sık
görülür.
PANDEMİ STRESİ KRONİK YORGUNLUĞU ARTIRDI
Pandemi sürecinde artan stres,
kaygı ve endişe durumu kronik yorgunlukla ilgili şikayetleri artırdı. Özellikle
evde çalışan, işini kaybedenlerin yaşadığı stres nedeniyle yorgunluk daha çok
görülmeye başladı.
KÖTÜ BESLENME VE HAREKETSİZLİK EN ÖNEMLİ NEDEN
Birçok nedeni var ama kötü
beslenme ve hareketsizlik en önemli nedenleri oluşturuyor. Hareketsizliğe çözüm
olarak evde yapılabilecek odalar arası yürüyüş veya basit hareketler tempomuzu
korumayı ve hareketlenmeyi sağlar. Evde durulan süre içinde de yağlı yiyecekler
ve hamur işi gibi bir beslenme şeklinden uzak durmak en azından az hareket
edilen dönemlerde vücut dengesini korumayı sağlar.
KRONİK YORGUNLUK SENDROMU NASIL TEŞHİS EDİLİR?
Kronik yorgunluk sendromu
halsizliğe yol açan hastalıkların araştırılması ve ekarte edilmesi ile konur.
Bu nedenle halsizliğe yol açan nedenleri iyi bilmek gerekir.
Halsizliğe yol açan nedenler
- Kansızlık (Özellikle adet
kanaması fazla kadınlarda)
- Kalp hastalığı
- Böbrek yetmezliği
- Vitamin eksikliği
- Tiroid bezinin az çalışması
- Gizli idrar yolu enfeksiyonu
- Şeker hastalığı, insülin
direnci
- Hipoglisemi: Şekerin düşmesi
- Fazla alkol
- Gıda alerjisi, örneğin gluten
- Fibromiyalji
- Stres
- Böbrek üstü bezi hastalıkları
- Kilo vermek, ödem azaltmak
amacı ile idrar söktürücü vb ilaç kullanmak
- Herhangi bir nedenle kullanılan
ilaç (Yıllardır kullanılıyor olsa bile)
- Görme problemi: Özellikle
gözlük numaranız değişmişse
- Kronik infeksiyon: (Örneğin
verem)
- Kronik bronşit
- Kas hastalıkları
- Demir eksikliği: Kansızlık
yapmasa bile halsizlik yapabilir
- İlerlemiş kanser
- Uyku apnesi
- Depresyon
- Mineral eksiklikleri: Özellikle
düzensiz beslenenlerde
YORGUNLUKLA BAŞA ÇIKMAK İÇİN 20 PÜF NOKTA
- Sağlıklı yaşam tarzına dikkat
edilmeli. Mucize tedavilerden, dopinglerden uzak durulmalı.
- Uykuya önem verilmeli.
- Hamur işi ve tatlıdan uzak
durulmalı.
- Çay kahve, kola gibi kafein ve
şeker içeren içecekler fazla tüketilmemeli.
- Susuz kalınmamalı.
- Çalışma saatlerinde
düzensizlikten kaçınılmalı.
- Gece geç saatlerde yemek
yenmemeli.
- Enerji içeceklerinden uzak
durulmalı.
- Çalışan anneler eşlerinden
yardım istemeli, destek görmeli.
- Kasların zayıflamaması için
hareketsizlikten uzak durulmalı.
- Sürekli cep telefonu ile meşgul
olunmamalı.
- Televizyon, bilgisayar gibi
sürekli ekran başında kalınarak oturulmamalı.
- Uzun süreli kontrolsüz açlık
diyetleri yapılmamalı.
- Kısa sürede çok kilo
verilmemeli.
- Bitkisel ürünler bilinçsiz
kullanılmamalı.
- Atıştırmalık diyet ürünleri
sınırlı yenmeli.
- Yeterli, düzenli beslenilmeli.
Şekerli içecek, tatlı gibi glisemik indeksi yüksek besinlerden uzak durulmalı.
Sebze, meyveden zengin beslenmek yararlı olabilir. Genel olarak sebze meyveler,
fındık ceviz gibi kuruyemişlerin yararı olabilir ama ölçü kaçmamalı.
- Fala kilo varsa mutlaka
verilmeli.
- Mümkün olduğunca hareket
edilmeli, açık havada bol yürüyüş yapılmalı.
- Stresten uzak durulmalı.
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